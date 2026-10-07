Risultati Coppa Italia Serie D: il Licata batte il Trapani (con 11 under), Modica travolgente ad Avola

La Serie D in campo per la Coppa Italia. Oltre alle gare delle ore 15, tra cui la rocambolesca vittoria dell’Igea Virtus contro la Reggina, nel finale e in rimonta, da segnalare anche gli altri risultati del pomeriggio. Restando nel girone I, interessante la vittoria del Licata, che vince contro il Trapani schierando ben 11 under dall’inizio. Una vittoria che non è un mistero, se pensiamo all’inizio di campionato dei siciliani. Dopo la scoppola per 5-0 al Granillo contro la Reggina (ma qualcuno, tra i tifosi amaranto, aveva sminuito il valore della neopromossa), il Licata ha ottenuto ottimi risultati, viene da due vittorie di fila, ha rifilato la prima sconfitta stagionale al Sambiase domenica ed è ai piani alti della classifica. Rimanendo al Sud, successo del Modica travolgente ad Avola, mentre la Vigor Lamezia è stata eliminata dalla Gelbison ai rigori.

Di seguito tutti i risultati.

ore 15.00

Valenzana Mado-Saluzzo 3-2

Brusaporto-Chievo Verona 2-1

Real Calepina-Leon 0-2

Varese-Aurora Pro Patria 2-5

Mestre-Schio 0-2

Lentigione-Piacenza 1-3

Sasso Marconi-Cittadella Vis Modena 1-0

Sestri Levante-Pistoiese 1-0

Ancona-Forsempronese 1-1 (5-3 d.c.r.)

Flaminia Civitacastellana-Siena 0-3

Unipomezia-Teramo 3-4

Sassari Lattedolce-Cos Sarrabus Ogliastra 3-0

L’Aquila-Termoli 5-2

Certosa V. Campagnano-Albalonga 4-1

Nuova Igea Virtus-Reggina 3-2

ore 16.00

Terranuova Traiana-Prato 0-3

Avola-Modica 0-4

ore 17.00

Biellese-Alessandria 3-2

Este-Caldiero Terme 0-2

ore 17.30

Sanremese-Millesimo 5-2

Licata-Trapani 2-1

ore 18.30

Pavia-Sant’Angelo 1-3

Cjarlins Muzane-Brian Lignano 1-1 (6-4 d.c.r.)

Seravezza-Lucchese 1-1 (3-5 d.c.r)

ore 19.00

Vigor Lamezia-Gelbison 2-2 (3-4 d.c.r.)

ore 20.00

Paganese-Puteoli Real Normanna

Union Clodiense-Campodarsego

ore 20.30