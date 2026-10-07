Risultati Coppa Italia Serie D: il Licata batte il Trapani (con 11 under), Modica travolgente ad Avola

La Serie D in campo per la Coppa Italia. Oltre alle gare delle ore 15, tra cui la rocambolesca vittoria dell’Igea Virtus contro la Reggina, nel finale e in rimonta, da segnalare anche gli altri risultati del pomeriggio. Restando nel girone I, interessante la vittoria del Licata, che vince contro il Trapani schierando ben 11 under dall’inizio. Una vittoria che non è un mistero, se pensiamo all’inizio di campionato dei siciliani. Dopo la scoppola per 5-0 al Granillo contro la Reggina (ma qualcuno, tra i tifosi amaranto, aveva sminuito il valore della neopromossa), il Licata ha ottenuto ottimi risultati, viene da due vittorie di fila, ha rifilato la prima sconfitta stagionale al Sambiase domenica ed è ai piani alti della classifica. Rimanendo al Sud, successo del Modica travolgente ad Avola, mentre la Vigor Lamezia è stata eliminata dalla Gelbison ai rigori.
Di seguito tutti i risultati.
ore 15.00
- Valenzana Mado-Saluzzo 3-2
- Brusaporto-Chievo Verona 2-1
- Real Calepina-Leon 0-2
- Varese-Aurora Pro Patria 2-5
- Mestre-Schio 0-2
- Lentigione-Piacenza 1-3
- Sasso Marconi-Cittadella Vis Modena 1-0
- Sestri Levante-Pistoiese 1-0
- Ancona-Forsempronese 1-1 (5-3 d.c.r.)
- Flaminia Civitacastellana-Siena 0-3
- Unipomezia-Teramo 3-4
- Sassari Lattedolce-Cos Sarrabus Ogliastra 3-0
- L’Aquila-Termoli 5-2
- Certosa V. Campagnano-Albalonga 4-1
- Nuova Igea Virtus-Reggina 3-2
ore 16.00
- Terranuova Traiana-Prato 0-3
- Avola-Modica 0-4
ore 17.00
- Biellese-Alessandria 3-2
- Este-Caldiero Terme 0-2
ore 17.30
- Sanremese-Millesimo 5-2
- Licata-Trapani 2-1
ore 18.30
- Pavia-Sant’Angelo 1-3
- Cjarlins Muzane-Brian Lignano 1-1 (6-4 d.c.r.)
- Seravezza-Lucchese 1-1 (3-5 d.c.r)
ore 19.00
- Vigor Lamezia-Gelbison 2-2 (3-4 d.c.r.)
ore 20.00
- Paganese-Puteoli Real Normanna
- Union Clodiense-Campodarsego
ore 20.30
- Villa Valle-Tritium
- Nocerina-Turris
- Fidelis Andria-Bisceglie
- Virtus Francavilla-Gravina