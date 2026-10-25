Risultati 5ª Giornata Serie B Nazionale: Viola in zona Playoff, Piazza Armerina ferma una capolista | CLASSIFICA

I risultati della 5ª Giornata del Girone B di Serie B Nazionale e la nuova classifica: la Viola batte Omegna e vola in zona Playoff, male le siciliane a eccezione di Piazza Armerina che batte la capolista Ferrara, davanti restare solo Brescia a punteggio pieno

Gabriele Romeo
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

In archivio i risultati della 5ª Giornata del Girone B di Serie B Nazionale. Vittoriosa la Viola in anticipo: 2 punti al sabato sera contro Omegna, in una gara con un finale da batticuore che ha visto i reggini dilapidare un buon vantaggio, andare sotto di 2 punti e ribaltarla nel finale. Poco prima, negli anticipi del sabato pomeriggio, successi per Treviglio in quel di Desio e della capolista Brescia a Legnano.

Nel folto programma domenicale, Piazza Armerina piazza una vittoria importante contro l’altra capolista, Ferrara. Agrigento cade all’overtime contro Lumezzane. Vittoria esterna di Piacenza contro Fiorenzuola. San Vendemiano supera la Sangiorgese, Vicenza ha la meglio su Imola.

Risultati 5ª Giornata Serie B Nazionale

Sabato 24 ottobre

Ore 18:00

Desio-Treviglio 77-82

Ore 20:30

Legnano-Brescia 72-75

Ore 21:00

Omegna-Viola 68-72

Domenica 25 ottobre

Ore 17:30

Orzinuovi-Capo d’Orlando 92-65

Ore 18:00

Agrigento-Lumezzane 76-77 (OT)
Fiorenzuola-Piacenza 81-83
Piazza Armerina-Ferrara 77-65
San Vendemiano-Sangiorgese 83-62
Vicenza-Imola 78-76

Classifica Serie B Nazionale Girone A

  1. Brescia 10
  2. Ferrara 8
  3. Lumezzane 8
  4. Orzinuovi 8
  5. Viola 6
  6. San Vendemiano 6
  7. Piacenza 6
  8. Treviglio 6
  9. Piazza Armerina 4*
  10. Agrigento 4
  11. Legnano 4
  12. Imola 4
  13. Capo d’Orlando 4
  14. Desio 4
  15. Fiorenzuola 2
  16. Sangiorgese 2
  17. Vicenza 2
  18. Omegna 0*

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 6ª Giornata

Domenica 1 novembre

Ore 17:00

Brescia-Piazza Armerina
Capo d’Orlando-Legnano
Treviglio-Agrigento

Ore 18:00

Ferrara-San Vendemiano
Imola-Fiorenzuola
Lumezzane-Omegna
Piacenza-Orzinuovi
Viola-Desio
Sangiorgese-Vicenza

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