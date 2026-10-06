Riqualificata anche l’area antistante al Ponte sul Calopinace: via “panettoni” e cordoli, novità sulla viabilità | VIDEO

Mancano appena 3 giorni all’inaugurazione del Ponte sul Calopinace, un completamento di pochi metri che, finalmente, renderà solo un triste ricordo quella che per anni è stata un’incompiuta simbolo dell’Amministrazione Falcomatà, vicenda grottesca e fonte costante di imbarazzo per l’intera città. Intanto, mentre ci si avvicina all’appuntamento fissato per il 9 ottobre, alle ore 06:00 del mattino con colazione annessa, Cannizzaro annuncia un’importante novità annessa.

Il sindaco, attraverso un video social, ha mostrato la riqualificazione dell’area antistante al ponte, con lavori che hanno riguardato il parcheggio e la spiaggia, ma anche la carreggiata. Rimossi i “panettoni” gialli, ma anche i cordoli che, parola del sindaco, potrebbero scomparire anche da altre zone della città. La strada, inoltre, diventerà a doppio senso rendendo più funzionale la viabilità.