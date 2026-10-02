“L’alba di una nuova era”, Cannizzaro annuncia l’inaugurazione del Ponte Calopinace: orario insolito e colazione per tutti | VIDEO

Dopo anni caratterizzati da attese e rallentamenti che coincidono con il periodo trascorso da Falcomatà a Palazzo San Giorgio, il nuovo ponte destinato a collegare il Lungomare con il Parco Lineare Sud si avvicina al momento più importante: quello dell’apertura alla città. E’ il sindaco Francesco Cannizzaro, in un video social, a confermare la data di riapertura del 9 ottobre con un orario insolito: le 6 del mattino. Un appuntamento particolarmente atteso perché segna la conclusione di un percorso lungo e complesso e, allo stesso tempo, apre una nuova fase per la mobilità e per la fruizione per la città di Reggio Calabria.

Cannizzaro: “l’alba di una nuova era”

A rendere ancora più particolare l’inaugurazione sarà l’orario scelto. Il Ponte Calopinace aprirà alle 6 del mattino, nelle prime ore della giornata. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha spiegato sui propri canali social il significato della scelta: “avete letto bene, alle 6 del mattino. Perché è l’orario dell’alba e questa inaugurazione vuole rappresentare l’alba di una nuova era, fatta di opere che si iniziano e si portano a termine”. Il primo cittadino ha quindi rivolto un invito direttamente ai reggini: “ci vediamo il 9 ottobre, siete tutti invitati: sarà un momento storico, da vivere insieme, con la città che fa colazione insieme, con buona musica, prima di iniziare una giornata lavorativa”.

Il nuovo collegamento tra Lungomare Falcomatà e Parco Lineare Sud

Il valore del Ponte Calopinace non riguarda soltanto la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria. L’elemento centrale è soprattutto la possibilità di mettere finalmente in collegamento diretto due zone strategiche della città. Da una parte c’è il Lungomare Falcomatà, uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria e uno dei principali punti di riferimento urbani e turistici. Dall’altra il Parco Lineare Sud, destinato a rappresentare un nuovo spazio pubblico dedicato alla mobilità sostenibile, allo sport e alla socialità.