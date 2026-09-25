Reggio Calabria, il grande cambiamento sul Lungomare: il Ponte Calopinace è vicino alla consegna dopo anni di attesa | FOTO

Il Ponte Calopinace di Reggio Calabria finalmente si avvicina al traguardo finale. Le immagini del cantiere aggiornate a questa mattina mostrano un’opera profondamente trasformata rispetto al passato, con la struttura principale ormai completata nelle sue parti fondamentali e le ultime lavorazioni che procedono verso la piena funzionalità del collegamento. Dopo anni caratterizzati da attese, rallentamenti e difficoltà operative, il nuovo ponte che collegherà il Lungomare Falcomatà al Parco Lineare Sud appare oggi come una infrastruttura concreta, destinata a modificare la mobilità e la fruizione della fascia costiera reggina. Il cantiere è entrato nella fase più attesa: quella che precede la consegna dell’opera e la sua restituzione alla città che avverrà il 9 ottobre come confermato dal sindaco Francesco Cannizzaro qualche giorno fa.

Ponte Calopinace, il cantiere accelera e l’opera prende finalmente forma

Per lungo tempo il Ponte Calopinace è stato considerato uno dei simboli delle opere incompiute di Reggio Calabria. Una struttura attesa dai cittadini e rimasta per anni sospesa, nonostante il ruolo strategico che avrebbe potuto assumere nel sistema urbano. Oggi lo scenario è cambiato. La struttura del ponte è visibile nella sua interezza e gli interventi si concentrano sulle lavorazioni necessarie a completare il collegamento e renderlo pienamente operativo. Le fotografie del cantiere raccontano una fase avanzata: il manufatto principale è definito, le opere complementari sono in progressione e l’intervento appare sempre più vicino alla conclusione. Un cambiamento evidente per un’area che per anni ha rappresentato una cesura nel tessuto urbano della città.

Il nuovo collegamento tra Lungomare Falcomatà e Parco Lineare Sud

Il valore del Ponte Calopinace non riguarda soltanto la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria, ma soprattutto la possibilità di ricucire due zone strategiche di Reggio Calabria. Da una parte il Lungomare Falcomatà, uno dei luoghi simbolo della città e uno dei principali punti di attrazione urbana e turistica; dall’altra il Parco Lineare Sud, destinato a diventare un nuovo spazio pubblico dedicato alla mobilità sostenibile, allo sport e alla socialità. Il ponte nasce quindi come elemento di connessione tra due aree che potranno dialogare maggiormente, favorendo una nuova organizzazione degli spostamenti e una valorizzazione complessiva della zona sud della città. La sua apertura rappresenterà un passaggio importante nella trasformazione del fronte mare reggino.

Un’opera attesa per anni che ora entra nella fase decisiva

La storia del Ponte Calopinace è stata lunga e complessa. L’infrastruttura è rimasta per molto tempo al centro dell’attenzione dei cittadini proprio per il contrasto tra la sua importanza strategica e i tempi necessari per arrivare al completamento. Negli ultimi mesi, però, il quadro è cambiato radicalmente. Il ritmo del cantiere è aumentato e l’obiettivo è arrivare rapidamente alla conclusione delle ultime attività tecniche. Il percorso finale riguarda gli interventi necessari alla completa fruibilità dell’opera, alla sistemazione delle aree circostanti e agli ultimi dettagli funzionali. La percezione che emerge dalle immagini è quella di un’opera ormai vicina al momento più importante: quello dell’apertura ai cittadini.

Il ponte cambia il volto della zona sud di Reggio Calabria

Il completamento del Ponte Calopinace avrà un impatto anche dal punto di vista urbanistico e paesaggistico. La nuova infrastruttura si inserisce infatti in una più ampia trasformazione della fascia costiera di Reggio Calabria, con l’obiettivo di valorizzare maggiormente il rapporto tra città e mare. Il collegamento consentirà di ampliare la continuità del percorso lungo il fronte costiero, creando nuove possibilità di accesso e collegamento tra aree oggi separate. Una volta completato, il ponte potrà diventare non soltanto un’infrastruttura utile alla viabilità, ma anche un nuovo elemento riconoscibile dello skyline urbano.

Le immagini dal cantiere: la struttura è ormai riconoscibile

Le fotografie realizzate questa mattina restituiscono una fotografia chiara dello stato dell’intervento: il Ponte Calopinace non appare più come un cantiere in fase iniziale, ma come una struttura ormai definita. Il confronto con il passato evidenzia il cambiamento: dove per anni c’era un’opera incompiuta, oggi prende forma un collegamento destinato a entrare nella vita quotidiana dei reggini. Le ultime lavorazioni rappresentano il passaggio conclusivo prima della consegna definitiva. Il conto alla rovescia è quindi iniziato per un’opera che potrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più significativi della mobilità urbana degli ultimi anni.

Reggio Calabria guarda al futuro: il Ponte Calopinace come nuova porta verso il mare

Il completamento del Ponte Calopinace assume un valore simbolico per la città: da infrastruttura attesa e rimasta incompleta a collegamento pronto a svolgere una funzione concreta. L’opera rappresenta una nuova connessione tra il centro cittadino e la parte sud del territorio, con effetti sulla mobilità, sulla valorizzazione urbana e sulla fruizione degli spazi pubblici. Dopo anni di attesa, il ponte si avvicina dunque alla sua fase più importante: quella in cui sarà finalmente possibile vedere l’infrastruttura non più come un cantiere, ma come una nuova parte della città.