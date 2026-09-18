Reggio Calabria, Cannizzaro a sorpresa sul Ponte Calopinace: “tutto procede come da cronoprogramma, confermo inaugurazione il 9 ottobre” | VIDEO

Il sindaco ha visitato questa mattina il cantiere per verificare lo stato dei lavori: “il cronoprogramma sta andando avanti come stabilito”. L’inaugurazione della nuova infrastruttura è prevista tra poche settimane

ponte calopinace cannizzaro

“E mentre il futuro della nostra città continua a volare, sono venuto qui a sorpresa al Ponte Calopinace per salutare gli operatori ma soprattutto per constatare di persona se il cronoprogramma sta andando avanti per come abbiamo stabilito e sta andando avanti. Ci vediamo il 9 ottobre per l’inaugurazione“. Sono queste le parole del sindaco Francesco Cannizzaro che questa mattina si è recato presso il cantiere del Ponte Calopinace per verificare l’andamento dei lavori dell’opera in attesa dell’inaugurazione che avverrà tra qualche settimana.

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