Reggio e Messina, Ripepi: “un momento che sarà scritto nella storia, le due città devono crescere insieme” | INTERVISTA

“Questo è un momento che sarà scritto nella nostra storia. Non c’era mai stata una cosa del genere”. Con queste parole Massimo Ripepi, assessore alle Politiche dell’Area Integrata dello Stretto del Comune di Reggio Calabria, ha evidenziato l’importanza della storica seduta congiunta delle amministrazioni comunali di Reggio e Messina, svoltasi questa mattina a bordo della nave Elio di Caronte & Tourist, in navigazione nello Stretto. Un appuntamento che segna un passaggio significativo nel percorso di collaborazione tra le due città, chiamate a costruire un futuro condiviso attraverso una maggiore integrazione istituzionale, amministrativa e territoriale. “Siamo tutti consapevoli dell’importanza di questo momento, ma siamo anche responsabilizzati a fare il meglio che possiamo. Perché le due città non possono stare da sole: dobbiamo viverle insieme”, ha dichiarato Ripepi.

Ripepi: “Reggio e Messina possono crescere insieme”

“È arrivato il tempo, al di là delle Regioni, di vivere insieme, perché possiamo crescere insieme”, ha sottolineato Ripepi, richiamando la posizione strategica dello Stretto di Messina nel cuore del Mediterraneo. Secondo l’assessore, è fondamentale costruire un sistema territoriale in grado di affrontare unitariamente le sfide future, attraverso un dialogo costante tra le istituzioni delle due sponde. “Per svariate ragioni dobbiamo strutturarci insieme. Dobbiamo cominciare a parlarci, a vederci e a lavorare insieme”, rimarca.

Il ringraziamento a Cannizzaro: “ha voluto creare un assessorato dedicato allo Stretto”

Nel corso del suo intervento, Massimo Ripepi ha rivolto un ringraziamento al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, per aver istituito uno specifico assessorato dedicato alle Politiche dell’Area Integrata dello Stretto, riconoscendo l’importanza di assegnare al progetto un preciso riferimento politico e amministrativo. “Ringrazio il sindaco Cannizzaro, che ha immediatamente pensato di creare questo assessorato per poter sviluppare queste idee“, ha affermato.