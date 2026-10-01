Reggio Calabria, USIC esalta il blitz di Gioia Tauro: “colpite organizzazioni di stampo ’ndranghetista”

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime grande soddisfazione e il proprio plauso istituzionale per la brillante operazione condotta questa mattina dai militari del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro. L’intervento, frutto di una complessa e tenace attività investigativa, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P.-G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di 12 soggetti. I reati contestati, che vanno dall’associazione per delinquere di tipo mafioso all’estorsione e violenza privata aggravate, fino alla detenzione illegale di armi e allo spaccio di stupefacenti, descrivono uno spaccato criminale di altissima pericolosità che i militari dell’Arma sono riusciti a disarticolare con straordinaria efficacia.

In merito al successo dell’operazione è intervenuto il Consigliere Regionale USIC, Gennaro Siano, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni e il mio sincero plauso ai colleghi del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro per questa brillante operazione. Colpire al cuore organizzazioni criminali di stampo ‘ndranghetista, dedite ad attività efferate come l’estorsione, il narcotraffico e l’uso delle armi, richiede un livello di dedizione e competenza investigativa notevole. I nostri militari, operando in un territorio complesso e difficile come quello della Piana, dimostrano quotidianamente un attaccamento al dovere e alle Istituzioni che merita il massimo riconoscimento. Risultati come questo testimoniano l’abnegazione silenziosa e costante delle donne e degli uomini in divisa, ai quali va tutta la nostra gratitudine per il senso di giustizia e di sicurezza che riescono a re-stituire alla cittadinanza.”

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, nel rinnovare la propria vicinanza a tutti i militari impegnati sul territorio, ribadisce la fondamentale importanza di continuare a sostenere l’operato delle Forze dell’Ordine con tutele, strumenti e risorse umane adeguate, specialmente in contesti ad alta densità criminale, affinché possano continuare a contrastare con la massima incisività il cancro della criminalità organizzata.