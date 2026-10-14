Reggio Calabria, Tropea e Messina premiate agli Oscar del Turismo del TTG di Rimini: 1° posto per la città dei Bronzi, è la destinazione emergente del 2026!

Trionfo di Calabria e Sicilia al TTG Travel Experience di Rimini, il consueto appuntamento che si tiene ogni anno in Romagna e che questa volta va in scena dal 14 al 16 ottobre. Oggi sono stati assegnati i 10 premi premi degli Oscar del turismo 2026 e, tra le città premiate, figurano Reggio Calabria, Tropea e Messina. Le due città calabresi addirittura con un primo posto a testa, a conferma della grande crescita turistica dei territori, nel contesto più ampio della crescita turistica calabrese.

Reggio Calabria è la destinazione emergente italiana del 2026, ovvero la città che emerge e torna a farsi spazio nella mappa turistica italiana. L’implementazione dei voli nazionali e internazionali, che ha permesso l’arrivo di tantissimi turisti negli ultimi anni, ha contribuito a questo successo, che però ora si vuole continuare ad alimentare. Tropea è invece la destinazione balneare con il maggior incremento del valore, dunque la città che ha aumentato il proprio valore tra le destinazioni balneari estive in Italia. Anche qui, la crescita degli ultimi anni è esponenziale. Per Messina non è un primo posto, ma comunque un podio: è al terzo posto per Destinazione con la Migliore Offerta di Esperienze, dietro alle altre due siciliane Trapani ed Enna.

Questi i podi di tutti i premi assegnati oggi agli Oscar del Turismo.