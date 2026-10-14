La Calabria cresce nel turismo: numeri incoraggianti al TTG di Rimini. Il dato su stranieri, stagionalità e aeroporti

Anche quest’anno la Regione Calabria ha iniziato la sua avventura al TTG Travel Experience 2026, in programma dal 14 al 16 ottobre a Rimini. Numeri interessanti, incoraggianti e in crescita, sul turismo, per il territorio; numeri che portano la Regione a fare la voce grossa al tradizionale evento romagnolo. Importanti i dati svelati alla stampa dall’assessore Giovanni Calabrese e dal Presidente di Sacal, Luciano Vigna, anche per quanto riguarda le percentuali di stranieri, la crescita degli aeroporti e le grandi conferme per l’estate, con numeri ormai praticamente omogenei tra maggio e ottobre.

Qui di seguito le interviste a Calabrese e Vigna realizzate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.