La Calabria cresce nel turismo: numeri incoraggianti al TTG di Rimini. Il dato su stranieri, stagionalità e aeroporti

Numeri interessanti, incoraggianti e in crescita, sul turismo, per il territorio; numeri che portano la Regione a fare la voce grossa al tradizionale evento romagnolo

regione calabria al ttg di rimini

Anche quest’anno la Regione Calabria ha iniziato la sua avventura al TTG Travel Experience 2026, in programma dal 14 al 16 ottobre a Rimini. Numeri interessanti, incoraggianti e in crescita, sul turismo, per il territorio; numeri che portano la Regione a fare la voce grossa al tradizionale evento romagnolo. Importanti i dati svelati alla stampa dall’assessore Giovanni Calabrese e dal Presidente di Sacal, Luciano Vigna, anche per quanto riguarda le percentuali di stranieri, la crescita degli aeroporti e le grandi conferme per l’estate, con numeri ormai praticamente omogenei tra maggio e ottobre.

Qui di seguito le interviste a Calabrese e Vigna realizzate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

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