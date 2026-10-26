Reggio Calabria, Tre Quartieri: “bene Cannizzaro su Calopinace e Bretelle, ora intervenga sulle periferie”

Dopo aver completato il Ponte sul Calopinace e aver annunciato il restyling delle Bretelle, al sindaco Cannizzaro tocca mettere testa e cuore sulle periferie. È la richiesta di Nino Pennestrì, il Presidente dell’associazione “Tre Quartieri“, che rivolge, attraverso una nota stampa, un appello al sindaco Cannizzaro nella quale chiede maggiore attenzione per le periferie, soprattutto per la situazione di Gallico relativa allo spostamento del presidio sanitario.

“Si plaude il sindaco per il Calopinace, ora per la ristrutturazione delle Bretelle. Vorrei ricordare al Signor Sindaco che esistono anche le periferie, oltre ai problemi citati in oggetto. – dichiara Pennestrì – L’associazione Tre Quartieri vuole ricordare che su Gallico serve la manutenzione della viabilità. In questo momento la borgata di Gallico – Sambatello è interessata dallo spostamento del presidio sanitario Asl di Gallico, preghiamo il Sindaco di verificare tale stato, anche perché la struttura di Gallico serve tanti paesi da Gallico, Sambatello, Catona ed oltre, compresa la zona Aspromontana. L’associazione Tre Quartieri nella sua interezza chiede al Sindaco di verificare tale stato e prendere le opportune decisioni in merito. L’associazione Tre Quartieri ed il suo presidente restano in attesa di eventuali risultati positive in merito“.