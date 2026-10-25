Reggio Calabria, Cannizzaro annuncia il rifacimento delle bretelle del Calopinace: nuovo asfalto hi-tech, autovelox, standard di sicurezza e lavori notturni | VIDEO

È bastata una storia pubblicata sui propri canali social, comunicata con la consueta carica e il piglio diretto che lo contraddistingue, per accendere l’attenzione della cittadinanza e annunciare quella che si preannuncia come una notizia storica per l’intera comunità. Dopo l’ormai consueta giunta della domenica mattina presto, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha ufficializzato l’avvio imminente dei lavori di riqualificazione delle bretelle del Calopinace, uno snodo nevralgico della mobilità cittadina da troppo tempo al centro delle cronache per la sua conclamata pericolosità. Il cantiere scatterà ufficialmente da domani, lunedì 26 ottobre alle ore 21:00, portando finalmente in dote una trasformazione strutturale basata sull’impiego di un rivoluzionario asfalto hi-tech, studiato appositamente per garantire tenuta, durata e livelli di sicurezza mai visti prima sulle strade del capoluogo.

Il piano di riqualificazione per le bretelle del Calopinace: asfalto hi-tech e nuova segnaletica

L’arteria fluviale, considerata a pieno titolo una delle direttrici di scorrimento più battute del centro urbano, è stata per anni teatro di drammatici e reiterati incidenti stradali mortali, provocati non soltanto dalla condotta di guida sconsiderata ma anche dal progressivo e inaccettabile degrado dell’infrastruttura. Il piano dettagliato dal primo cittadino prevede la fresatura profonda del vecchio fondo ammalorato e la successiva posa di un asfalto innovativo ultra resistente, formulato con leganti speciali e materiali ad altissima aderenza capaci di reggere carichi pesanti e contrastare l’usura causata dagli agenti atmosferici. Parallelamente alla pavimentazione tecnologica, l’intervento colmerà una delle lacune più critiche dell’intero asse viario attraverso il rifacimento integrale della segnaletica orizzontale e verticale, oggi in larghissima parte invisibile, scolorita o del tutto inesistente, la cui assenza ha moltiplicato a dismisura i fattori di rischio per chiunque si trovasse al volante.

Stop ai pirati della strada: autovelox fissi e rimozione di guardrail e ringhiere pericolose

Il progetto di risanamento non si limita al piano viabile, ma estirpa alla radice una serie di vere e proprie trappole urbane collocate ai margini della carreggiata. Verranno infatti abbattuti e rimossi tutti i vecchi muretti fatiscenti, le ringhiere e i fantomatici guardrail non a norma e quelle ringhiere instabili che costeggiano l’alveo del torrente Calopinace, presidi arrugginiti e strutturalmente inadeguati che nel corso del tempo hanno aggravato le conseguenze degli impatti anziché attutirli. Al loro posto saranno installate barriere di sicurezza omologate secondo i più severi standard moderni, a cui si affiancherà una linea d’azione inflessibile contro la velocità sconsiderata. Nonostante ci si trovi in pieno centro con un limite di velocità fissato a 50 km/h, troppi pirati della strada e motociclisti imprudenti hanno trasformato le corsie in rettilinei per corse clandestine, sfrecciando a velocità superiori ai 100 km/h e travolgendo pedoni inermi o altri centauri. Per stroncare definitivamente questa piaga, l’amministrazione posizionerà una serie di autovelox fissi, strumenti di controllo infallibili che toglieranno ogni margine di impunità a chi scambia una via urbana per un circuito automobilistico.

La rivoluzione dei cantieri notturni a Reggio Calabria: zero traffico e addio a disagi secolari

La vera novità nella novità, destinata a incidere profondamente sull’organizzazione dei servizi pubblici cittadini, riguarda le modalità operative scelte per l’esecuzione delle opere. L’accensione dei fari sui cantieri programmata per le ore ventuno inaugura formalmente una disposizione categorica voluta dal sindaco Cannizzaro: da questo momento in avanti i principali interventi stradali verranno eseguiti esclusivamente attraverso cantieri notturni. La decisione risponde alla precisa volontà di tutelare la vivibilità dei cittadini ed evitare che i cantieri congestionino la circolazione durante le ore di punta, azzerando le file chilometriche che da decenni paralizzano le attività quotidiane dei reggini. L’adozione dei lavori notturni allinea finalmente Reggio Calabria alle migliori prassi consolidate da anni nelle metropoli di tutto il mondo civile, accogliendo una richiesta avanzata dalla popolazione per intere generazioni e segnando il passaggio definitivo da una gestione della viabilità anacronistica a una dimensione moderna, efficiente e finalmente calata nel presente.