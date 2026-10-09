Reggio Calabria, traffico impazzito davanti alle scuole: autobus e camion bloccati, studenti in ritardo. La proposta di Cannizzaro è sempre più attuale

Il traffico a Reggio Calabria continua a trasformare l’ingresso a scuola in un percorso a ostacoli per migliaia di studenti, genitori e lavoratori. Questa mattina, venerdì 9 ottobre, l’ennesimo episodio di congestione della circolazione si è verificato davanti al Vitrioli, nel centro storico cittadino, dove un camion e due autobus sono rimasti bloccati in un ingorgo che, secondo la segnalazione di una cittadina arrivata alla redazione di StrettoWeb, ha provocato lunghe code e ritardi nell’ingresso a scuola di numerosi ragazzi.

Un episodio che potrebbe apparire come un normale inconveniente della circolazione, ma che in realtà riporta al centro dell’attenzione un problema strutturale della città: la concentrazione di numerosi istituti scolastici nel centro storico, la presenza contemporanea di migliaia di studenti e automobili nelle ore di punta e una rete stradale che fatica a sostenere questi flussi di traffico.

La segnalazione arriva proprio nei giorni in cui a Reggio Calabria si sta discutendo animatamente della proposta del sindaco Francesco Cannizzaro di avviare una progressiva delocalizzazione di alcune scuole del centro storico, trasferendo le attività didattiche in strutture più moderne e adeguate fuori dal cuore cittadino. Un progetto che l’Amministrazione collega anche alla valorizzazione turistica degli immobili di pregio e che ha già suscitato un acceso confronto politico.

Reggio Calabria, camion e autobus incastrati davanti al Vitrioli alle 7:50: la denuncia della cittadina

La ricostruzione dell’accaduto è contenuta nella segnalazione inviata da una cittadina a StrettoWeb, che descrive quanto osservato nelle prime ore della mattinata, nel momento in cui il traffico cittadino raggiunge uno dei suoi picchi quotidiani. “Buongiorno vorrei fare una segnalazione. Stamattina intorno alle 7,50 davanti alla scuola Vitrioli un camion è rimasto incastrato con ben due autobus nel giro di 5 minuti, creando code interminabili, e causando l’entrata in ritardo di numerosi ragazzi al Vitrioli e scuole limitrofe“.

Il racconto evidenzia quanto possa essere fragile la circolazione nel centro storico nelle ore che precedono l’inizio delle lezioni. È sufficiente che un mezzo pesante incontri difficoltà di manovra, o che due autobus debbano transitare in uno spazio ristretto, per creare una situazione capace di rallentare il traffico e ripercuotersi sull’intera zona. Secondo la cittadina, il problema non riguarda soltanto il punto nel quale si sarebbe verificato il blocco, ma anche i lunghi tempi necessari ogni mattina per raggiungere gli istituti scolastici. Una situazione che obbligherebbe numerose famiglie a organizzare la giornata con largo anticipo, senza avere comunque la certezza di arrivare puntuali.

“Nn solo tanti ragazzi sono costretti a uscire di casa prestissimo la mattina a causa del traffico che si crea fino ad oltrepassare lo svincolo di Modena per le scuole a San Sperato, che è incredibile, nonostante questo devono entrare in ritardo loro malgrado? Non va bn bisogna intervenire subito.. Grazie”.

Una denuncia che mette in evidenza soprattutto le conseguenze quotidiane per gli studenti, costretti, secondo la testimonianza, a sopportare spostamenti lunghi e imprevedibili anche quando si mettono in viaggio con largo anticipo. Non sono al momento disponibili riscontri indipendenti sulla durata dell’ingorgo o sul numero degli studenti entrati in ritardo, ma la segnalazione si inserisce in una serie di criticità già documentate in altre zone della città.

Non soltanto il Vitrioli: ieri il caos davanti al Liceo Gullì in via Caserma

La segnalazione di oggi arriva a meno di 24 ore da un’altra denuncia pubblicata su StrettoWeb, relativa alle condizioni della viabilità in via Caserma, nei pressi del Liceo Tommaso Gullì e del Consiglio regionale della Calabria. Nell’articolo dell’8 ottobre, corredato da fotografie, alcuni residenti hanno descritto le difficoltà che si ripresentano negli orari di ingresso e uscita degli studenti. La carreggiata, già particolarmente stretta, viene occupata contemporaneamente dalle automobili dei genitori, dai veicoli dei residenti e dal movimento degli alunni. La presenza di auto parcheggiate rende ancora più complicato il passaggio.

I cittadini hanno sollevato anche un problema di sicurezza, chiedendosi cosa potrebbe accadere se, proprio durante uno degli ingorghi, fosse necessario il passaggio di un’ambulanza o di un mezzo di soccorso. Tra le ipotesi suggerite dai residenti figura la possibilità di verificare un eventuale allargamento della strada, intervenendo su un muro laterale, previa valutazione tecnica. Una proposta che testimonia la ricerca di soluzioni concrete per una situazione ormai considerata insostenibile da chi vive quotidianamente nella zona. Il caso del Vitrioli e quello del Gullì riguardano zone diverse, ma evidenziano una criticità comune: la difficoltà di conciliare l’enorme movimento scolastico delle ore di punta con gli spazi disponibili nel tessuto urbano centrale.

La proposta di Cannizzaro: trasferire alcune scuole fuori dal centro storico

È proprio in questo contesto che assume particolare rilevanza il progetto annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Francesco Cannizzaro. Il primo cittadino ha spiegato di aver già avviato procedure interne all’Amministrazione comunale per valutare la delocalizzazione di alcune strutture scolastiche del centro storico, con l’obiettivo di migliorare gli spazi destinati alla didattica e valorizzare gli edifici pubblici di particolare interesse.

Scuole lontane dal centro, meno traffico e nuovi campus: quali vantaggi per Reggio Calabria?

La segnalazione davanti al Vitrioli rende particolarmente attuale uno degli aspetti urbanistici legati alla proposta del sindaco: ridurre la pressione del traffico nelle strade centrali della città. Ogni mattina gli spostamenti verso le scuole si sommano a quelli di lavoratori, residenti, dipendenti degli uffici e cittadini diretti alle attività commerciali. Quando questi flussi si concentrano negli stessi orari e lungo le medesime arterie, anche un piccolo rallentamento può produrre ripercussioni importanti sulla circolazione.

Un’eventuale distribuzione degli istituti in aree esterne al centro, purché ben collegate e dotate di infrastrutture adeguate, potrebbe contribuire ad alleggerire parte di questa pressione. Ma il trasferimento delle scuole non comporterebbe automaticamente la scomparsa degli ingorghi: senza una progettazione dei collegamenti, degli accessi e del trasporto pubblico, il rischio sarebbe semplicemente quello di spostare il traffico dal centro storico ad altri quartieri.

La stessa testimonianza della cittadina richiama il problema dello svincolo di Modena e degli spostamenti verso San Sperato, a dimostrazione di quanto sia importante valutare l’intera rete viaria e non soltanto le strade attorno ai singoli istituti. Un progetto di delocalizzazione dovrebbe quindi prendere in considerazione anche la distribuzione geografica degli studenti, i tempi di percorrenza, la frequenza degli autobus, la disponibilità di fermate sicure e la presenza di spazi adeguati per l’ingresso e l’uscita dagli edifici scolastici.

Reggio Calabria, gli studenti non possono pagare ogni mattina il prezzo del traffico

La questione sollevata dalla cittadina contiene una domanda semplice: è accettabile che gli studenti debbano uscire di casa con largo anticipo e rischiare comunque di arrivare in ritardo per problemi di viabilità? La segnalazione del Vitrioli, aggiunta a quella di via Caserma, porta nuovamente all’attenzione pubblica le difficoltà quotidiane delle famiglie reggine. Il traffico non è soltanto un disagio per gli automobilisti: incide sulla puntualità scolastica, sull’organizzazione del lavoro dei genitori, sull’efficienza del trasporto pubblico e sulla sicurezza delle strade.