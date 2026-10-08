Reggio Calabria, suona la campanella e scoppia il caos in via Caserma. L’appello dei cittadini esasperati: “se succede un’emergenza…” | FOTO

Alcuni residenti di via Caserma, la strada che costeggia lato monte il Consiglio Regionale della Calabria, hanno segnalato alla redazione di StrettoWeb la situazione, ormai esasperante, che si ripete nei giorni di fruizione scolastica del Liceo “T. Gullì”. Quando suona la campanella scoppia il caso. Tanto all’entrata in classe, quanto all’uscita, la via, già di per se stessa abbastanza stretta e angusta, si congestiona completamente.

Tra le macchine dei genitori che accompagnano i figli, quelle dei residenti che vanno a lavoro o tornano a casa, gli stessi studenti che entrano e soprattutto escono dalla scuola complicano la viabilità della zona. Se all’equazione aggiungiamo anche qualche auto parcheggiata all’estremità, si comprende come via Caserma vada completamente in tilt.

Le foto, scattate al momento del deflusso, in una situazione già più normalizzata, rendono comunque l’idea del disagio. I cittadini, esasperati, sottolineano come in caso di emergenza nell’ora di punta, sarebbe complicato anche far arrivare un’ambulanza.

L’appello al sindaco Cannizzaro, che poco più giù ha la sua segreteria, riguarda la possibilità di trovare una soluzione al disagio, magari intervenendo, nel caso in cui fosse possibile, sul muro presente sulla destra della carreggiata (che stando a quanto sostenuto, non dovrebbe appartenere ai confini del perimetro della sede regionale), al fine di allargare la strada e poter far defluire meglio il traffico.