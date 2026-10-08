Reggio Calabria, traffico al Liceo Volta a San Sperato. Pollifroni: “40 minuti di coda, servono vigili prima che accada una tragedia”

Oltre 40 minuti di coda, traffico congestionato da tutte le direzioni e crescenti preoccupazioni per la sicurezza degli studenti e degli automobilisti. È la situazione denunciata nei pressi del Liceo Scientifico Alessandro Volta a San Sperato, a Reggio Calabria, dove la viabilità negli orari di ingresso e uscita da scuola continua a rappresentare un problema per chi deve raggiungere o attraversare la zona. A sollevare nuovamente la questione è Filippo Pollifroni, consigliere del V Municipio del Partito Democratico, che denuncia un progressivo peggioramento della circolazione stradale e chiede un intervento concreto da parte dell’amministrazione comunale.

Secondo quanto riferito dal consigliere, la situazione sarebbe diventata sempre più difficile da gestire, con lunghe code che interessano le diverse direzioni di accesso all’area scolastica. Il problema, sottolinea Pollifroni, non è nuovo. La richiesta di un presidio della Polizia Locale negli orari più delicati della giornata scolastica sarebbe stata avanzata già tre mesi fa. Da qui un nuovo appello al settore Viabilità del Comune di Reggio Calabria.

Pollifroni: “oltre 40 minuti di coda da tutte le direzioni”

A descrivere le difficoltà che si registrerebbero quotidianamente nella zona del Liceo Volta è lo stesso esponente del Partito Democratico, che richiama anche il ruolo svolto dalla Prefettura nel dare attenzione alle segnalazioni provenienti dal territorio. Il consigliere del V Municipio, Filippo Pollifroni, dichiara: “nonostante l’intervento della Prefettura, che non finiremo mai di ringraziare, che più volte si è fatta portavoce delle nostre istanze, la situazione del Traffico al Liceo Scientifico Volta di San Sperato peggiora di giorno in giorno, con oltre 40 minuti di coda da tutte le direzioni. Con estrema gentilezza ci rivolgiamo al settore Viabilità del nostro comune per avere, da cittadini il diritto di avere la presenza dei vigili 15 minuti la mattina, come 15 minuti all’uscita alle h 13 00. Grazie per la disponibilità che sono convinto ci sarà, la chiediamo da tre mesi, ma questo momento, arriverà sono convinto, con la speranza non succedano tragedie nel frattempo”.