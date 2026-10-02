Reggio Calabria, traffico al Liceo Volta di San Sperato: il consigliere Pollifroni scrive anche al Prefetto

La situazione del traffico attorno al Liceo Scientifico “Volta” di San Sperato, a Reggio Calabria, torna al centro dell’attenzione politica e istituzionale. A sollevare nuovamente il problema è Filippo Pollifroni, consigliere del V Municipio del Partito Democratico, che ha reso noto di essersi rivolto anche al Prefetto Vaccaro per chiedere sostegno rispetto a una criticità che, a suo giudizio, ha ormai raggiunto livelli difficilmente sostenibili. Il punto centrale della segnalazione riguarda la gestione della viabilità nelle aree attorno al liceo, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso e deflusso degli studenti. Pollifroni mette in guardia anche rispetto alle prossime settimane, sottolineando come l’arrivo delle piogge invernali possa rendere la situazione ancora più complessa.

Pollifroni: “situazione insostenibile”

Il consigliere del V Municipio descrive senza mezzi termini le difficoltà che interessano la zona del Liceo Scientifico Volta di San Sperato. “Ci siamo rivolti anche a S. E. Il Prefetto Vaccaro per chiedere sostegno per la situazione insostenibile del traffico del Liceo Scientifico Volta di San Sperato. Situazione insostenibile, che con le piogge invernali sarà ancora maggiormente difficile da gestire”, rimarca Pollifroni.

La richiesta di sostegno al Prefetto

Pollifroni sottolinea di avere coinvolto anche la Prefettura, chiedendo un supporto istituzionale rispetto alla problematica. “Un grazie ovviamente al Prefetto che sicuramente si farà portavoce delle nostre istanze, con la speranza che l’Amministrazione Comunale ci ascolti con maggiore attenzione. Non chiediamo la luna, chiediamo attenzione”, sottolinea. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere maggiore ascolto e attenzione da parte dell’Amministrazione comunale, chiamata dal consigliere a intervenire su una situazione che viene considerata ormai non più rinviabile.