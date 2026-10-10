Reggio Calabria, svolta al Comune: premi ai dipendenti, aumenti e 50 progressioni di carriera

Liquidazione contestuale della performance 2025 per tutti i livelli, sblocco dei differenziali stipendiali e 50 progressioni verticali pronte alla firma: è la fotografia della svolta impressa al Comune di Reggio Calabria, resa nota dall’Assessore al Personale Antonino Maiolino. Per la prima volta nella storia dell’Ente, infatti, l’indennità derivante dal sistema di misurazione e valutazione della performance relativa all’anno 2025 verrà erogata contestualmente a tutti i livelli dell’Amministrazione: dalla performance del personale dipendente fino alla retribuzione EQ, unitamente alla retribuzione di risultato per la Dirigenza, la Segreteria Generale e la Direzione Generale.

“Un traguardo storico che dà pieno valore al lavoro di ciascun dipendente, conseguito grazie all’impulso della nuova Amministrazione guidata dal Sindaco Cannizzaro, che ha saputo portare a compimento processi attesi da tempo – sottolinea l’ assessore al personale Maiolino – per questo un ringraziamento va a tutto il settore, dall’area giuridica a quella economica, e in particolar modo all’Ufficio Gestione Risorse Umane che, con professionalità, hanno saputo convogliare una mole imponente di procedure, definendole nei tempi prefissati”.

Il pacchetto di interventi comprende poi il riconoscimento dei differenziali stipendiali dal 1° gennaio 2024 e la finalizzazione di circa 50 contratti di progressione verticale con decorrenza dal 16 ottobre prossimo, che porteranno alla stipula formale dei nuovi contratti di lavoro e al conseguente passaggio di area professionale per decine di dipendenti.

“Un segnale concreto di valorizzazione del personale con cui vogliamo ridare centralità alla macchina burocratica comunale – precisa Maiolino – è la prova che un’adeguata programmazione permette di raggiungere traguardi finora inediti, assicurando diritti, merito e dignità a ciascun lavoratore dell’Ente”.