Aumenti e premi ai dipendenti del Comune di Reggio Calabria, il plauso di UIL FP: “grazie a Cannizzaro e Maiolino”

Una novità significativa per i dipendenti del Comune di Reggio Calabria: per la prima volta nella storia dell’Ente, secondo quanto annunciato dall’Amministrazione comunale, la produttività relativa alla performance 2025 sarà liquidata contestualmente alla retribuzione di risultato dei dirigenti e ai compensi previsti per gli altri livelli dell’Ente. Una decisione che punta a superare la disparità nei tempi di pagamento registrata in passato, quando i dirigenti ricevevano la retribuzione di risultato prima del personale comunale, costretto invece ad attendere diversi mesi. A esprimere soddisfazione per gli interventi annunciati è la UIL Funzione Pubblica, che rivolge un apprezzamento al sindaco Francesco Cannizzaro e all’assessore al Personale Antonino Maiolino, sottolineando il ruolo svolto dal confronto tra l’organizzazione sindacale e l’Amministrazione. Le novità riguardano anche la prevista definizione di circa 50 progressioni verticali e gli adeguamenti economici legati all’ultima progressione economica orizzontale.

La UIL FP esprime il proprio “apprezzamento al Sindaco Francesco Cannizzaro e all’Assessore al Personale Antonino Maiolino per gli interventi annunciati a favore delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Reggio Calabria. Un risultato maturato anche attraverso le molteplici interlocuzioni tra la nostra Organizzazione Sindacale e l’Amministrazione, che conferma il valore di un confronto capace di dare risposte concrete al personale”. Il sindacato considera particolarmente importante la novità relativa alla performance 2025, perché consentirebbe di riconoscere contemporaneamente il lavoro svolto dalle diverse componenti della macchina amministrativa. “È un cambiamento che la UIL FP considera particolarmente importante: in passato, infatti, la retribuzione di risultato veniva liquidata prima alla dirigenza, mentre le lavoratrici ed i lavoratori dovevano attendere mesi per ricevere quanto spettante loro”, evidenzia l’organizzazione sindacale.

Produttività 2025, la UIL FP: “Una questione di rispetto e di pari considerazione”

Per il sindacato, la liquidazione contestuale dei compensi non rappresenta soltanto un miglioramento delle procedure amministrative, ma assume anche un significato legato al riconoscimento del ruolo del personale comunale. La UIL FP sottolinea infatti che sono le lavoratrici e i lavoratori degli uffici a garantire quotidianamente il funzionamento dei servizi rivolti ai cittadini e che, proprio per questo, devono ricevere la stessa attenzione riservata alla dirigenza. La novità annunciata dall’Amministrazione viene quindi interpretata come un possibile cambiamento nel rapporto con i dipendenti, a condizione che quanto previsto venga effettivamente realizzato nei tempi e nelle modalità comunicate.

“Non è soltanto una questione di tempi di pagamento”, sottolinea la UIL FP. “È una questione di rispetto e di pari considerazione. La macchina amministrativa parte dal basso: sono le lavoratrici ed i lavoratori a garantire ogni giorno il funzionamento degli uffici e i servizi ai cittadini. Non possono essere considerati un’appendice dell’Amministrazione, né essere gli ultimi a ricevere il riconoscimento del lavoro svolto. La liquidazione contestuale, se attuata come annunciato, segna un cambio di passo anche nel modo di considerare il personale”. Il sindacato richiama così l’attenzione sulla necessità di valorizzare tutte le figure professionali dell’Ente, riconoscendo il contributo che ciascuna di esse offre al funzionamento della struttura comunale e all’erogazione dei servizi pubblici.

Progressioni verticali e adeguamenti economici: le altre novità per il personale

Accanto alla questione della produttività, la UIL FP valuta positivamente anche la prevista finalizzazione di circa 50 contratti di progressione verticale, con decorrenza annunciata dal 16 ottobre 2026. Si tratta di un’opportunità di crescita professionale per i dipendenti interessati, che potranno beneficiare dell’avanzamento previsto una volta completate tutte le procedure amministrative necessarie. Il sindacato sottolinea tuttavia l’importanza che gli adempimenti vengano conclusi puntualmente, affinché gli impegni assunti possano tradursi in risultati concreti. Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la tempestività con cui il Comune ha provveduto all’adeguamento economico dei differenziali già acquisiti dal personale interessato dall’ultima progressione economica orizzontale (PEO), con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Secondo l’organizzazione sindacale, l’applicazione dell’adeguamento contrattuale è avvenuta con una rapidità superiore rispetto al passato, quando procedure analoghe richiedevano tempi molto più lunghi.

Il sindacato riconosce quindi l’attenzione dimostrata dall’Amministrazione comunale e il lavoro svolto dagli uffici nelle procedure che interessano il personale. “Ringraziamo il Sindaco Cannizzaro e l’Assessore Maiolino per l’attenzione dimostrata e per la disponibilità al confronto nelle numerose interlocuzioni avute”, prosegue la UIL FP. “Ringraziamo anche gli uffici e tutto il personale impegnato nelle procedure. Oggi è importante riconoscere i passi compiuti in avanti; da domani sarà altrettanto importante verificarne la piena e tempestiva attuazione”. L’apprezzamento espresso nei confronti degli interventi annunciati si accompagna dunque alla volontà di continuare a seguire l’evoluzione delle procedure, verificando che le misure previste vengano completate e producano i benefici attesi per le lavoratrici e i lavoratori.

La UIL Funzione Pubblica conferma infine il proprio impegno a monitorare ogni passaggio relativo alla produttività, alle progressioni professionali e agli adeguamenti economici, mantenendo al centro la tutela del personale comunale. Per l’organizzazione sindacale, valorizzare le lavoratrici e i lavoratori significa riconoscere il ruolo fondamentale che svolgono ogni giorno nel garantire l’attività degli uffici e il funzionamento dei servizi destinati alla cittadinanza. Le novità annunciate dall’Amministrazione Cannizzaro rappresentano quindi, nella valutazione della UIL FP, un passo avanti nel riconoscimento professionale ed economico dei dipendenti, rispetto al quale sarà decisiva la concreta e tempestiva attuazione degli impegni assunti.