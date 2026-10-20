Reggio Calabria, storica prima vittoria in Serie A2: Polimeni esulta e chiama a raccolta la città al PalaCalafiore

La prima storica vittoria di Domotek Reggio Calabria in Serie A2 Credem è arrivata al termine di una battaglia sul campo di Pineto. Un debutto da ricordare per la formazione reggina, capace di imporsi in trasferta al termine di una partita combattuta, nella quale carattere, determinazione e attenzione ai dettagli hanno fatto la differenza. Un successo che rappresenta un momento significativo per la pallavolo cittadina e che il tecnico Antonio Polimeni racconta con soddisfazione, senza nascondere le emozioni di un esordio in una categoria nuova e particolarmente impegnativa. La vittoria ha premiato una squadra che non ha smesso di lottare neppure nei momenti più difficili dell’incontro, confermando quella mentalità che l’allenatore considera uno degli elementi distintivi del progetto sportivo reggino. Adesso l’attenzione si sposta sul prossimo appuntamento, con Brescia attesa domenica alle ore 16 al PalaCalafiore, in una giornata per la quale Polimeni rivolge un invito diretto a tutta la città. Sullo sfondo anche la soddisfazione per il successo della formazione femminile Puliservice, che ha inaugurato il campionato di Serie B2 con una vittoria al tie-break sul campo di Gioia Tauro.

La gioia di Polimeni dopo il successo a Pineto: “I ragazzi hanno messo l’anima”

Il debutto vincente in Serie A2 rappresenta per Reggio Calabria il coronamento di un percorso sportivo che ha portato la squadra a confrontarsi con una dimensione agonistica nuova. La formazione reggina è riuscita a conquistare il successo sul campo di Pineto attraverso una prestazione che ha soddisfatto il tecnico soprattutto per l’atteggiamento dei suoi giocatori. “Se è stata l’emozione dell’esordio di Reggio Calabria in A2 è stato bellissimo – esordisce il mister –. Alla fine il risultato è stata la ciliegina sulla torta, probabilmente la ciliegina più importante. È chiaro che i ragazzi hanno messo l’anima per coronare al meglio questo sogno: vincere a Pineto dopo una prestazione bellissima è forse la cosa che ci appaga di più, e questo dà ancora più valore al risultato”. Parole che raccontano il significato di una vittoria ottenuta al primo appuntamento ufficiale nella nuova categoria, contro un’avversaria che ha reso la partita particolarmente impegnativa. Per Polimeni, il risultato assume ancora maggiore valore proprio alla luce della prestazione offerta dalla squadra, che ha saputo affrontare le difficoltà dell’incontro senza perdere lucidità e determinazione. Un inizio incoraggiante, soprattutto considerando che diversi giocatori si sono confrontati per la prima volta con il livello tecnico e agonistico della Serie A2.

Una Serie A2 combattuta e decisa dai dettagli: la lezione dell’esordio

La vittoria contro Pineto ha confermato le aspettative del tecnico sulla difficoltà del campionato. La Serie A2 Credem si presenta come un torneo equilibrato, nel quale ogni situazione può incidere sull’andamento di un incontro e la capacità di gestire i momenti decisivi assume un’importanza fondamentale. Polimeni richiama in particolare alcune fasi della partita, nelle quali Reggio Calabria ha saputo reagire nonostante si trovasse a inseguire nel punteggio. “La A2 è tosta, lo sapevamo. Pineto ha fatto una buona prestazione e noi ci siamo superati. È stata una partita decisa dai dettagli: quelli che potevano favorire loro in alcune situazioni, quelli che invece hanno favorito noi in altre. Non dimentichiamo il 14-12 per loro nel primo set che abbiamo comunque vinto cinque sotto, così come nel quarto set eravamo partiti in sordina. È stata una bellissima partita: la A2 è questa e sarà una battaglia ovunque, contro chiunque”. L’allenatore è consapevole che il livello delle avversarie renderà ogni giornata particolarmente impegnativa e che il percorso richiederà continuità e capacità di adattamento. “Incontreremo squadre di caratura importante, che probabilmente vogliono confrontarsi con un campionato diverso rispetto alla A2 e che, al di là dello spirito agonistico, metteranno in campo una caratura tecnica borderline con la Superlega”. Un’analisi che evidenzia il salto di qualità richiesto dalla categoria e la necessità di affrontare ogni partita con la massima attenzione.

La mentalità della squadra: “Il risultato è occasionale, la prestazione no”

Uno degli aspetti che hanno maggiormente caratterizzato la prova dei reggini è stata la capacità di non arrendersi nei momenti difficili. Anche quando Pineto ha provato a indirizzare l’incontro a proprio favore, la formazione di Polimeni è rimasta concentrata, riuscendo a recuperare situazioni complicate e a mantenere il proprio atteggiamento. Una caratteristica che il tecnico considera parte integrante dell’identità della squadra e della filosofia societaria. “Tra i diktat e le scelte sugli uomini che vengono a Reggio Calabria c’è quello di provare a non mollare mai. Penso sia un marchio di fabbrica. Fa parte dello stile societario e di una mentalità che mettiamo ai ragazzi sin dal primo giorno: si può perdere, si può vincere, ma mettiamo al primo posto la prestazione, non il risultato. Il resto ne sarà una conseguenza, positiva o negativa. Il risultato è occasionale, la prestazione no: questo ci fa ben sperare per il futuro”. Il messaggio dell’allenatore mette al centro il lavoro quotidiano e la qualità delle prestazioni, considerate elementi fondamentali per affrontare un campionato nel quale il livello delle avversarie sarà costantemente elevato. La vittoria dell’esordio rappresenta dunque una conferma del percorso intrapreso, ma non modifica l’approccio di una squadra che intende costruire i propri risultati attraverso l’impegno e la continuità.

I margini di crescita e l’emozione dei giocatori all’esordio

Oltre alla soddisfazione per i primi punti conquistati in Serie A2, Polimeni guarda con particolare interesse alle possibilità di miglioramento del gruppo. La prestazione contro Pineto ha infatti mostrato una squadra capace di competere nella nuova categoria, pur con diversi elementi ancora alla prima esperienza a questo livello. L’impatto con un campionato differente, caratterizzato da maggiore intensità e da avversarie di elevata qualità tecnica, rappresenta inevitabilmente una fase di adattamento. Proprio per questo motivo, il tecnico considera particolarmente significativo il risultato ottenuto all’esordio, senza dimenticare il percorso di crescita che attende i suoi giocatori. “Quello che mi lascia ancora più soddisfatto sono i tanti margini di miglioramento di questi ragazzi, molti dei quali si sono interfacciati per la prima volta con questa categoria, esordienti e anche emozionati”. L’allenatore sottolinea così come l’emozione del debutto non abbia impedito alla squadra di esprimersi con determinazione, riuscendo a superare le difficoltà di una partita combattuta. La possibilità di migliorare ulteriormente rappresenta uno degli elementi sui quali il gruppo potrà lavorare nelle prossime settimane, affrontando un torneo che richiederà continuità sotto il profilo tecnico, tattico e mentale.

Domenica al PalaCalafiore arriva Brescia: Polimeni chiama a raccolta Reggio Calabria

Dopo la vittoria in trasferta, la formazione reggina si prepara al prossimo impegno contro Brescia, in programma domenica alle ore 16 al PalaCalafiore. Un appuntamento che il tecnico considera particolarmente importante anche per il rapporto tra la squadra e il pubblico cittadino. Polimeni rivolge infatti un invito diretto ai tifosi, richiamando il valore del percorso sportivo compiuto nella precedente stagione e il significato del traguardo raggiunto. “Siete tutti convocati perché il premio è il vostro, vi aspettiamo al Palacalafiore – dice Polimeni –. Reggio Calabria merita questo premio e, a mio avviso, per distacco: quello che è stato offerto l’anno scorso, non solo in finale ma dal primo all’ultimo giorno, è qualcosa di sensazionale. Merita questo trofeo, che per noi ha un valore inestimabile, forse anche più di quelli individuali”. L’appuntamento di domenica sarà dunque un’occasione per ritrovare il pubblico reggino dopo il successo ottenuto all’esordio, ma anche per affrontare una nuova sfida contro una formazione che, nonostante la sconfitta nella prima giornata, presenta caratteristiche tecniche e agonistiche importanti. L’obiettivo sarà confermare l’atteggiamento mostrato a Pineto, mantenendo alta la concentrazione e affrontando ogni fase dell’incontro con la stessa determinazione.

Polimeni avverte: “Brescia è una formazione tosta, qui si può vincere e perdere con chiunque”

Il prossimo avversario non viene sottovalutato dal tecnico reggino, che richiama l’attenzione sull’equilibrio della Serie A2 e sulla necessità di preparare ogni partita nei minimi dettagli. Brescia arriva all’appuntamento dopo aver perso all’esordio in campionato, ma Polimeni ricorda che la formazione lombarda ha già conquistato un trofeo e dispone delle qualità necessarie per affrontare un torneo così impegnativo. “Ha perso all’esordio, ma ha già vinto un trofeo. È una formazione tosta come saranno tutte. Qui si può vincere e perdere con chiunque, in casa e fuori, e conta molto come ti prepari alla partita: non solo tecnico e tattico, ma anche mentale. Un uomo in meno condiziona gli equilibri non solo della squadra ma anche del match, quindi il dettaglio in questa categoria assume un valore imprescindibile”. Le parole dell’allenatore evidenziano l’importanza della preparazione complessiva, che non riguarda soltanto gli aspetti strettamente sportivi, ma comprende anche la gestione mentale delle diverse situazioni di gioco. In un campionato nel quale ogni avversaria può rappresentare un ostacolo significativo, la cura dei dettagli e la capacità di adattarsi alle circostanze saranno elementi fondamentali per costruire il percorso della squadra reggina.

Festa anche per la Puliservice femminile: vittoria all’esordio in Serie B2

Il fine settimana ha regalato soddisfazioni anche alla formazione femminile della Puliservice, protagonista di un debutto vincente nel campionato di Serie B2. Le ragazze hanno conquistato il successo al tie-break sul campo di Gioia Tauro, completando una giornata positiva per la pallavolo reggina. Un risultato seguito con partecipazione anche dalla squadra maschile, impegnata nella trasferta di Pineto. Polimeni racconta la gioia condivisa per la vittoria della formazione femminile, sottolineando il senso di appartenenza che unisce i due gruppi. “Siamo felici, ha vinto la famiglia. Una grandissima gioia, l’abbiamo seguita dal pullman e sono contento per le ragazze che ogni giorno mettono l’anima per portare questa città il più in alto possibile. Vi aspettiamo sabato al Palacalafiore alle 19 per la sfida con Melilli”. Il prossimo appuntamento per la Puliservice sarà dunque sabato alle ore 19 al PalaCalafiore contro Melilli, in una partita che consentirà alla formazione femminile di ritrovare il pubblico reggino dopo il successo ottenuto in trasferta. Un doppio impegno casalingo, tra sabato e domenica, che vedrà protagoniste entrambe le squadre e offrirà agli appassionati l’occasione di sostenere il movimento pallavolistico cittadino.

La filosofia di Polimeni: un set alla volta, senza guardare troppo avanti

Nonostante l’entusiasmo per il debutto vincente e l’attenzione rivolta alla prossima sfida con Brescia, il tecnico continua a mantenere un approccio improntato al lavoro quotidiano. Per Polimeni, la crescita della squadra passa dalla capacità di concentrarsi sugli obiettivi immediati, evitando di lasciarsi condizionare dai risultati già ottenuti o dalle aspettative sulle partite successive. Una filosofia che mette al centro l’allenamento, la qualità della preparazione e la gestione di ogni singolo momento della stagione. “Si ragiona set per set, neanche partita per partita. Guardiamo al prossimo set. E prima ancora, allenamento per allenamento: siamo concentratissimi sul doppio allenamento di domani, che è l’obiettivo primario”. Il successo contro Pineto resterà un momento storico per Reggio Calabria, ma l’allenatore intende trasformare l’entusiasmo dell’esordio in una spinta per continuare a migliorare. La prima vittoria in Serie A2 rappresenta così il punto di partenza di un percorso che si annuncia impegnativo, nel quale ogni partita richiederà determinazione, attenzione e capacità di affrontare le difficoltà. Intanto, dopo aver scritto una nuova pagina della pallavolo reggina, la squadra si prepara a ritrovare il proprio pubblico al PalaCalafiore, con l’obiettivo di confermare quanto di positivo mostrato nella trasferta inaugurale.