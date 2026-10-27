Reggio Calabria, sì unanime all’atto contro i femminicidi: De Blasio lo dedica a Elisa Gambello e Bruna Siviglia | INTERVISTA

Un voto unanime, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione, su un tema di grande rilevanza sociale e civile. Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria, riunito oggi, martedì 27 ottobre, nell’aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, ha approvato all’unanimità la proposta di un atto di indirizzo per la costituzione di parte civile del Comune nei procedimenti penali per femminicidio. La proposta è stata presentata da Daniela De Blasio, consigliere comunale di maggioranza, e ha ottenuto il sostegno dell’intera Aula, segnando un momento di condivisione istituzionale su una questione che riguarda il contrasto alla violenza contro le donne.

La dedica di Daniela De Blasio a Elisa Gambello e Bruna Siviglia

Particolarmente significativo anche il momento dedicato al ricordo di Elisa Gambello e Bruna Siviglia, figure alle quali il consigliere Daniela De Blasio ha voluto rivolgere un pensiero dopo l’approvazione del provvedimento. Intervenuta ai nostri microfoni, De Blasio ha espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, accompagnandolo con una dedica personale. “Voglio dedicare l’atto a Gambello e Siviglia, con i quali abbiamo fatto tante battaglie insieme”, ha dichiarato De Blasio.