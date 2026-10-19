Reggio Calabria, ritrovato Domenico Bagnato! Lieto fine per l’anziano scomparso a Gambarie

Lieto fine a Gambarie d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. È stato ritrovato Domenico Bagnato, l’anziano classe 1941 di cui si erano perse le tracce dalle ore 10 di questa mattina, lunedì 19 ottobre. La notizia della scomparsa aveva fatto scattare l’allarme e un appello alla cittadinanza per contribuire alle ricerche dell’uomo, associato a una Fiat Panda di colore giallo. La conferma del ritrovamento arriva da Giorgia Bagnato, che ha pubblicato un commento sotto l’articolo di StrettoWeb dedicato alla scomparsa dell’anziano.

Il messaggio di Giorgia Bagnato: il ringraziamento alle forze dell’ordine

Nel commento, Giorgia Bagnato ha annunciato il lieto fine della vicenda, rivolgendo un ringraziamento a quanti hanno contribuito alle ricerche: “Ritrovato, si ringraziano tutte le forze dell’ordine che hanno contribuito alla sua ricerca. Un ringraziamento va anche al responsabile della Sezione Stradale di Siderno“. Un messaggio che mette fine alle ore di preoccupazione per la scomparsa di Domenico Bagnato e conferma l’esito positivo delle ricerche. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul luogo esatto del ritrovamento o sulle condizioni dell’anziano. La notizia più importante è che Domenico Bagnato è stato ritrovato. L’appello diffuso nelle scorse ore può dunque considerarsi concluso.