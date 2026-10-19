Reggio Calabria, anziano di 85 anni scomparso a Gambarie: ricerche in corso, l’appello per ritrovarlo

Sono ore di grande preoccupazione a Gambarie d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, per la scomparsa di Domenico Bagnato, nato nel 1941, del quale non si hanno notizie dalle ore 10 di oggi, lunedì 19 ottobre 2026. L’allarme riguarda un uomo di 85 anni, per il quale è stato diffuso un appello urgente con l’obiettivo di raccogliere informazioni utili al suo ritrovamento. Secondo quanto riportato nella segnalazione, l’anziano risulta disperso nella zona di Gambarie, località montana dell’Aspromonte. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa né sull’ultimo luogo preciso in cui sarebbe stato avvistato.

Domenico Bagnato, attenzione a una Fiat Panda gialla: la targa dell’auto

Un elemento particolarmente importante per le ricerche riguarda il veicolo associato all’uomo. Nella segnalazione viene infatti indicata una Fiat Panda di colore giallo, con targa DV129WH. Si tratta di un’informazione che potrebbe rivelarsi preziosa per individuare l’anziano e consentire alle forze dell’ordine di ricostruire i suoi eventuali spostamenti. Chiunque si trovi nell’area di Gambarie, Santo Stefano in Aspromonte o lungo le strade di collegamento con le altre località del territorio è invitato a prestare attenzione all’eventuale presenza del veicolo segnalato. Non è attualmente confermato se l’uomo si trovi ancora a bordo dell’automobile o se si sia allontanato a piedi.

Ricerche a Gambarie, allertati i Carabinieri: l’appello ai cittadini

I Carabinieri della zona sono già stati allertati, come riferito nella comunicazione che segnala la scomparsa di Domenico Bagnato. L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione a residenti, automobilisti ed escursionisti che si trovano nell’area aspromontana e che potrebbero aver notato l’anziano o la sua automobile. Chiunque abbia visto Domenico Bagnato, abbia incrociato una Fiat Panda gialla targata DV129WH o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il 112, fornendo ogni dettaglio che possa contribuire alle ricerche. Anche una segnalazione apparentemente marginale, come l’avvistamento dell’automobile in una determinata località o a un preciso orario, potrebbe essere utile per orientare gli accertamenti.

Scomparso in Aspromonte, massima attenzione per ritrovare l’anziano

La priorità in queste ore è ritrovare Domenico Bagnato il prima possibile. La diffusione della segnalazione può contribuire a raggiungere persone che transitano abitualmente nella zona di Gambarie e lungo le strade dell’Aspromonte. È importante che chiunque disponga di informazioni le comunichi direttamente alle forze dell’ordine, evitando iniziative autonome che potrebbero ostacolare le ricerche. L’appello è a condividere questa notizia, soprattutto tra i residenti della provincia di Reggio Calabria e tra coloro che frequentano il territorio aspromontano.