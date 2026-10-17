Reggio Calabria protagonista sui giornali nazionali: la svolta di Cannizzaro sugli autobus gratis fa notizia in tutta Italia

Reggio Calabria torna sotto i riflettori dell’informazione nazionale. A conquistare l’attenzione di giornali, agenzie di stampa e testate giornalistiche è l’iniziativa del sindaco Francesco Cannizzaro, che ha deciso di rendere completamente gratuiti per otto giorni gli autobus dell’ATAM, offrendo una risposta concreta alle difficoltà provocate dall’emergenza carburanti. Una misura che, partita dalla città dello Stretto, ha rapidamente superato i confini regionali, trovando spazio anche sulle principali piattaforme dell’informazione italiana. La notizia è stata rilanciata dall’Ansa, raccontata da RaiNews e pubblicata da Libero, Sole 24 Ore, Sky, il Fatto Quotidiano ed altri, contribuendo a dare visibilità nazionale alla scelta dell’amministrazione comunale reggina.

Otto giorni di ATAM gratis, la risposta di Cannizzaro all’emergenza carburanti

Il provvedimento è entrato in vigore sabato 17 ottobre, dopo l’approvazione di una delibera nella giornata di venerdì. Per otto giorni il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano dell’ATAM sarà completamente gratuito, senza distinzioni tra le categorie di utenti. L’iniziativa è rivolta a lavoratori, studenti, giovani, genitori, professionisti e a tutti coloro che hanno bisogno di spostarsi utilizzando i mezzi pubblici. L’obiettivo è alleggerire il peso delle difficoltà economiche che stanno interessando il territorio, consentendo ai cittadini di muoversi senza sostenere il costo del biglietto durante il periodo di applicazione della misura. Reggio Calabria è il primo Comune italiano ad adottare una misura di questo genere nell’attuale emergenza. Una scelta che Cannizzaro ha presentato come un intervento concreto di vicinanza alla popolazione, nella consapevolezza che un’amministrazione locale non possa risolvere da sola una crisi di portata nazionale, ma possa comunque adottare provvedimenti capaci di incidere sulla vita quotidiana dei cittadini.