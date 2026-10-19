Reggio Calabria prima in Italia tra le destinazioni turistiche emergenti, Imbalzano: “premiati gli investimenti di Occhiuto e Cannizzaro”

Reggio Calabria al primo posto tra le destinazioni turistiche emergenti in Italia, davanti a Tirano e Bari. È il risultato della nuova classifica degli Oscar del Turismo richiamato da Pasquale Imbalzano, più volte consigliere comunale e reduce da un significativo risultato in termini di consensi alle recenti elezioni comunali nella lista di Forza Italia. Il riconoscimento, annunciato nell’ambito del TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione specializzata nel settore turistico, premia le località italiane che hanno registrato le migliori performance secondo l’analisi realizzata da The Data Appeal Company, società del gruppo Almaviva. Un risultato che Imbalzano collega agli investimenti effettuati negli ultimi anni sul territorio reggino, con particolare riferimento al potenziamento dell’aeroporto dello Stretto, all’arrivo di Ryanair e alle iniziative di promozione della città. Secondo l’esponente di Forza Italia, il riconoscimento rappresenta la conferma di un percorso di crescita destinato a rafforzarsi ulteriormente attraverso il miglioramento delle infrastrutture, l’ampliamento dei collegamenti aerei e la valorizzazione delle risorse turistiche ancora poco conosciute a livello internazionale.

Oscar del Turismo, Reggio Calabria davanti a Tirano e Bari

La classifica delle destinazioni emergenti è stata elaborata attraverso criteri di valutazione che, per questa edizione, sono stati ampliati rispetto al passato. All’apprezzamento espresso online dai visitatori si aggiungono infatti elementi relativi alla connettività aerea, alle esperienze di viaggio e all’offerta ricettiva, con l’obiettivo di restituire un quadro più articolato delle performance turistiche delle località italiane. A illustrare il risultato è lo stesso Imbalzano, che sottolinea il significato del primato assegnato alla città dello Stretto. “La nuova classifica degli OSCAR del Turismo, il riconoscimento che ogni anno premia le località italiane con le migliori perfomance turistiche, assegna il 1° posto, nel segmento “DESTINAZIONI EMERGENTI”, alla città di Reggio Calabria, seguita da TIRANO E BARI. L’annuncio è stato fatto del contesto del TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione specialistica del settore, sulla base dell’analisi di “THE DATA APPEAL COMPANY” del gruppo Almaviva che, per quest’anno ha ampliato per la prima volta i criteri di valutazione: all’apprezzamento espresso online dai visitatori, si affiancano la connettività aerea, le esperienze di viaggio e l’offerta ricettiva”. Il dato viene indicato dall’esponente politico come un segnale della maggiore attrattività raggiunta da Reggio Calabria e della crescente attenzione del mercato turistico verso il territorio.

Imbalzano: “Il riconoscimento legittima gli sforzi di Occhiuto e Cannizzaro”

Per Pasquale Imbalzano, il risultato ottenuto da Reggio Calabria è strettamente legato alle politiche di investimento e promozione sostenute dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dal sindaco Francesco Cannizzaro. L’esponente di Forza Italia richiama soprattutto il rafforzamento dei collegamenti aerei attraverso l’operazione Ryanair e gli interventi finanziati per il miglioramento dell’aeroporto di Ravagnese. “Questo prestigioso riconoscimento legittima gli sforzi compiuti in questi anni dal presidente Occhiuto e dall’on. Sindaco Cannizzaro per gli investimenti operati a favore di Reggio dalla Regione Calabria, soprattutto, ma non solo, con l’operazione Ryanair, che si sommano agli effetti positivi ormai più che visibili derivanti dall’utilizzo dei 25 milioni di finanziamenti rivenienti dall’ Emendamento Cannizzaro, con l’ammodernamento ed il miglioramento dell’offerta dello scalo di Ravagnese. Non c’è dubbio che l’intensa attività di promozione della città sui media nazionali e le manifestazioni televisive assai seguite di fine anno, fortemente volute da Occhiuto e Cannizzaro, hanno consentito di squarciare finalmente quel velo di pregiudizio che da decenni avvolgeva la città aprendo le porte ad un turismo nazionale ed internazionale fin qui sconosciuto e facendo di Reggio una delle mete turisticamente più ambite “, afferma Imbalzano. Nella sua lettura politica, il potenziamento delle infrastrutture e la visibilità ottenuta attraverso i media nazionali avrebbero contribuito a modificare la percezione turistica della città, favorendo nuove opportunità di crescita.

Aeroporto dello Stretto, Ryanair e Area integrata: le prospettive per il 2027

Guardando ai prossimi anni, Imbalzano individua nell’aeroporto di Reggio Calabria uno dei principali motori del possibile sviluppo turistico. Al centro delle sue considerazioni ci sono l’ampliamento delle rotte Ryanair e il recente protocollo d’intesa per l’Area integrata dello Stretto, sottoscritto dai sindaci di Reggio Calabria e Messina, Francesco Cannizzaro e Federico Basile. L’esponente di Forza Italia ritiene che la collaborazione tra le due città possa consolidare i risultati raggiunti e rafforzare l’attrattività dell’intero territorio. “Siamo fortemente convinti di essere appena agli inizi di un percorso virtuoso di crescita. Troppi punti di forza del nostro territorio sono ancora del tutto sconosciuti al turismo internazionale. Aspromonte, borghi, tipicità uniche, beni culturali, meritano una platea ben più ampia. Il recente protocollo di intesa a favore dell’AREA INTEGRATA DELLO STRETTO, ricco di contenuti concreti, e sottoscritto dai sindaci di Reggio e Messina Cannizzaro e Basile è il viatico più importante per consolidare i crescenti, poderosi risultati fin qui raggiunti dall’aeroporto, che, dalla Summer 2027, presenterà, solo da Ryanair, 11 rotte e due -forse tre – aeromobili basati, segno evidente della precisa volontà della più grande compagnia low cost europea di fare di Reggio una delle sue basi principali dell’intero bacino del Mediterraneo. Se poi aggiungiamo i vantaggi che dal 2027 promaneranno dalla radicale ristrutturazione del Porto di Reggio, frutto – manco a dirlo! – dei 15 milioni di un altro emendamento Cannizzaro, in termini di turismo crocieristico e diportistico , nonché dai benefici in termini di visibilità planetaria apportati dal prossimo grande evento sportivo “Next GENERATION Tennis”, per la presenza di centinaia di giornalisti che verranno da tutti i continenti e da molte decine di televisioni, possiamo essere sicuri che le prospettive di crescita della nostra città sono destinate a moltiplicarsi esponenzialmente a partire dal prossimo anno”, conclude Imbalzano.

Dal porto al turismo sportivo, gli investimenti su cui punta Reggio Calabria

Le prospettive illustrate da Imbalzano non riguardano soltanto il trasporto aereo, ma comprendono anche il potenziamento delle infrastrutture portuali e la promozione di eventi capaci di attrarre visitatori e attenzione mediatica internazionale. Tra gli interventi richiamati figura la riqualificazione del porto di Reggio Calabria, collegata a un finanziamento di 15 milioni di euro derivante da un ulteriore emendamento Cannizzaro. Secondo l’esponente di Forza Italia, il miglioramento dell’infrastruttura potrà offrire nuove opportunità nel settore del turismo crocieristico e diportistico, contribuendo a diversificare l’offerta della città. Un ruolo importante viene attribuito anche all’evento sportivo Next Generation Tennis, dal quale Imbalzano si attende una significativa visibilità internazionale grazie alla presenza prevista di giornalisti e televisioni provenienti da numerosi Paesi. A questi elementi si affianca la necessità di promuovere maggiormente le risorse dell’Aspromonte, i borghi, le produzioni tipiche e il patrimonio culturale, considerati punti di forza ancora non pienamente conosciuti dai mercati turistici esteri. Il primato nella classifica delle destinazioni emergenti rappresenta dunque, nella valutazione di Imbalzano, un riconoscimento dei risultati finora ottenuti e soprattutto un punto di partenza per una nuova fase di crescita, nella quale infrastrutture, collegamenti, cultura e grandi eventi dovrebbero contribuire a rafforzare il ruolo di Reggio Calabria nel panorama turistico nazionale e internazionale.