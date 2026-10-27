Reggio Calabria, nuovo spazio per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità: Fio annuncia l’inaugurazione dell’EISS

Un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e le loro famiglie, con l’obiettivo di favorire percorsi concreti di inclusione sociale e lavorativa. È quanto annunciato dall’assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria, Lucia Fio, nel corso della seduta del Consiglio Comunale a Palazzo San Giorgio. L’assessore ha comunicato che nei prossimi giorni sarà inaugurato l’EISS, una struttura destinata ad accogliere le persone con disabilità e i loro nuclei familiari, attraverso un approccio multidisciplinare che metterà insieme competenze sociali e mediche che deve portare ad un’inclusione lavorativa.

Disabilità e lavoro, un approccio multidisciplinare per sostenere le famiglie

Il progetto annunciato dall’assessore punta a rafforzare l’attenzione nei confronti delle persone con disabilità, attraverso un modello che unisce il sostegno sociale alle competenze sanitarie. La presenza di una componente multidisciplinare rappresenta uno degli elementi centrali della nuova struttura, pensata per accogliere le esigenze delle famiglie e accompagnare i percorsi finalizzati all’inclusione lavorativa. L’iniziativa si inserisce nel dibattito affrontato dal Consiglio Comunale sul tema dell’accesso al lavoro delle persone con disabilità, una questione che coinvolge direttamente le prospettive di autonomia e partecipazione alla vita sociale.