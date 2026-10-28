Domani, giovedì 29 ottobre, presso gli uffici dell’ASP di Reggio Calabria (Via Diana), alle ore 15:30, si terrà l’inaugurazione dell’EISS – Equipe integrata multidisciplinare per i progetti di vita. Ad illustrarla saranno Maddalena Berardi, Direttore generale ASP Reggio Calabria, Fortunata Tripodi, Coordinatrice integrazione socio-sanitaria, Lucia Fio, Assessore comunale al Welfare, delegata dal
Sindaco per firmare l’importante accordo di sinergia tra enti.
Reggio Calabria, nasce l’EISS: domani l’inaugurazione dell’équipe multidisciplinare per i progetti di vita
Giovedì 29 ottobre, alle 15:30, la presentazione della nuova EISS negli uffici di via Diana. Prevista la firma di un accordo di collaborazione tra enti per rafforzare l’integrazione sociosanitaria e la realizzazione dei progetti di vita
Domani, giovedì 29 ottobre, presso gli uffici dell’ASP di Reggio Calabria (Via Diana), alle ore 15:30, si terrà l’inaugurazione dell’EISS – Equipe integrata multidisciplinare per i progetti di vita. Ad illustrarla saranno Maddalena Berardi, Direttore generale ASP Reggio Calabria, Fortunata Tripodi, Coordinatrice integrazione socio-sanitaria, Lucia Fio, Assessore comunale al Welfare, delegata dal