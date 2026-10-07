Reggio Calabria, le scuole fuori dal centro per una città turistica e una didattica migliore. La virtuosa visione di Cannizzaro e il solito delirio dei cavernicoli

Nel dibattito politico che sta infiammando le ultime ore a Reggio Calabria si consuma lo scontro ideologico tra chi possiede una visione strategica e innovativa per la crescita della città (ancora una volta, il cambiamento e il progresso arrivano dalla destra!) e chi invece rimane ostaggio di una mentalità conservatrice, superata, retrograda e immobilista (come al solito, è la sinistra che si dice progressista ma poi agisce per bloccare ogni novità). A margine di un importante evento dedicato al rilancio del turismo e al potenziamento delle infrastrutture dello scalo portuale, il neoeletto sindaco Francesco Cannizzaro ha lanciato una proposta audace e proiettata nel futuro: avviare un progetto di delocalizzazione per le scuole nel centro storico, trasferendo gli edifici scolastici in plessi pubblici più ampi e moderni situati fuori dal nucleo urbano compresso.

L’obiettivo dichiaratamente ambizioso è quello di destinare quegli immobili di immenso pregio architettonico e panoramico alla nascita di alberghi di lusso, grandi strutture ricettive e poli museali di respiro internazionale.

La reazione delle opposizioni, guidate dai settori più retrivi della sinistra cittadina, non si è fatta attendere ed è sfociata nei consueti toni apocalittici. Chi si oppone a questa intuizione grida allo scandalo ipotizzando un presunto attacco alla cultura, come se l’intenzione del primo cittadino fosse quella di sopprimere l’istruzione anziché riorganizzarla in spazi decisamente più consoni. Questa narrazione mistificatoria scontra tuttavia con la realtà dei fatti e con la storia politica recente. L’impegno del sindaco Francesco Cannizzaro per il mondo della scuola e della formazione è indiscutibile, come dimostrato dalla solenne inaugurazione dell’anno scolastico tenutasi allo stadio Oreste Granillo e dal costante lavoro svolto sul territorio da figure di primo piano come l’europarlamentare di Forza Italia Giusi Princi, che ha portato la città a rivestire un ruolo guida in ambito educativo a livello nazionale. Nessuno intende penalizzare la cultura; al contrario, la volontà è quella di liberarla dalle strettoie urbanistiche per regalarle strutture all’altezza dei tempi.

Il modello campus per la scuola del futuro e la decongestione del centro storico

Spostare gli istituti scolastici storici fuori dal perimetro del centro storico rappresenta una scelta pedagogica ed edilizia moderna, ampiamente collaudata a livello internazionale. Basti pensare alle grandi realtà universitarie straniere o alla stessa esperienza dell’Università della Calabria a Rende, concepita come un vero e proprio villaggio integrato nel verde, dotato di impiantistica sportiva, spazi di aggregazione, alloggi dedicati e servizi accessibili. I plessi attuali che affacciano sulla Via Marina o lungo il corso principale, come l’Istituto Tecnico Economico Piria, l’Istituto Magistrale Gullì, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, il Liceo Classico Tommaso Campanella o il Convitto Nazionale, rispondono a concezioni urbanistiche ormai superate. Mantenere migliaia di studenti all’interno di strutture storiche prive di palestre adeguate, parchi e parcheggi significa condannare la popolazione scolastica a un’esperienza limitata e soffocante.

In tal senso fa scuola il caso del Liceo Scientifico Volta, che oggi soffre di una criticità dovuta al traffico per l’infelice scelta di posizionarlo proprio lungo uno svincolo autostradale, ma in passato era relegato in incredibili appartamenti familiari nel quartiere collinare di Trabocchetto, con disagi ben più gravi e seri per tutti gli studenti.

Dal punto di vista della vivibilità urbana, la presenza massiccia di plessi scolastici nel cuore cittadino genera un collasso quotidiano della circolazione automobilistica. La città di Reggio Calabria sconta il primato negativo di essere rimasta tra i pochi capoluoghi italiani privi di una seria programmazione per una ZTL a Reggio Calabria, consentendo il transito incontrollato di veicoli in cerca di sosta a ridosso degli istituti scolastici. Questo fenomeno produce livelli insostenibili di inquinamento acustico ed atmosferico, trasformando il centro in un imbuto paralizzato dal traffico. Trasferire le scuole in nodi strategici ben collegati permetterebbe di applicare veri piani di urbanistica sostenibile, alleggerendo la pressione veicolare e restituendo alle famiglie e agli studenti strutture scolastiche sicure, moderne e immerse in spazi verdi funzionali.

Il blitz al lido comunale e il fallimento della gestione pubblica difeso dalla sinistra

Le urla della sinistra contro la presunta svendita dei beni pubblici ai privati si infrangono brutalmente contro la realtà dei fatti emersa proprio nelle ultime ore. Nella mattinata odierna, le forze dell’ordine sono dovute intervenire con un maxi blitz di sgombero presso il lido comunale, uno dei luoghi simbolo del patrimonio cittadino. Questo episodio rappresenta la plastica testimonianza del fallimento totale di dodici anni di amministrazione di sinistra, incapace di valorizzare i beni della collettività e colpevole di aver abbandonato le strutture pubbliche all’incuria, al degrado e alla frequentazione di abusivi e marginalità sociali.

L’emblema di questo disastro amministrativo risale alla decisione della giunta guidata da Giuseppe Falcomatà di sfrattare la storica pizzeria situata all’interno della Torre Nervi. Quell’attività commerciale non garantiva soltanto un servizio di ristorazione per cittadini e turisti e posti di lavoro preziosi, ma costituiva un naturale presidio di legalità e controllo del territorio. Una volta eliminato il gestore privato in nome di una gestione pubblica rivelatasi inesistente, la struttura si è rapidamente trasformata in un covo di illegalità, spaccio e bivacco. Risulta quindi del tutto evidente l’ipocrisia di chi oggi contesta l’ingresso dei capitali privati nelle dinamiche di sviluppo cittadino: preferire l’abbandono e l’illegalità delle strutture pubbliche lasciate a marcire rispetto alla loro rigenerazione attraverso investimenti privati qualificati è la dimostrazione di un’ideologia fallimentare che ha impoverito il tessuto sociale ed economico della città.

Un’economia fondata su turismo e investimenti per portare la città nel presente

Per invertire la rotta in un territorio piagato dalla disoccupazione e dalla mancanza di opportunità economiche, l’unica strada percorribile è quella dell’attrazione degli investimenti privati e della trasformazione del modello di sviluppo. Il rilancio del turismo non si realizza con i slogan, ma creando infrastrutture di accoglienza di altissimo livello capaci di attrarre flussi internazionali ad alto potere di spesa. Trasformare gli storici palazzi del lungomare e del centro in hotel di lusso e sedi espositive prestigiose significa generare centinaia di posti di lavoro diretti e indiretti, stimolare l’indotto del commercio, della ristorazione e dei servizi, e incrementare in modo decisivo il PIL locale.

Questa visione strategica non nasce oggi, ma si inserisce nel solco delle intuizioni già lanciate in passato da amministratori illuminati come Giuseppe Scopelliti, che avevano compreso il valore inestimabile del fronte mare reggino. L’opera avviata dal sindaco Francesco Cannizzaro sul fronte dei collegamenti aerei presso lo scalo cittadino trova la sua naturale prosecuzione nella necessità di dotare il territorio di strutture ricettive adeguate. Un turismo moderno richiede scelte coraggiose e radicali: la pedonalizzazione integrale del lungomare, l’istituzione estesa della ZTL in tutto il centro storico, la creazione di nuove isole pedonali commerciali e la realizzazione di grandi opere infrastrutturali di collegamento, come la grande idea della funivia per la collina di Pentimele.

Mantenere la città immobilizzata in un passato anacronistico per mera protesta ideologica equivale a condannare i giovani reggini all’emigrazione. La rigenerazione degli spazi pubblici attraverso la partnership con privati illuminati è la chiave usata da tutte le grandi città europee per coniugare tutela del patrimonio, sviluppo economico e decoro urbano. Reggio Calabria ha bisogno di abbandonare le logiche assistenzialiste per abbracciare finalmente un futuro fatto di crescita, accoglienza internazionale e prosperità per tutti i suoi cittadini.