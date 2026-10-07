Il maxi blitz al lido comunale di Reggio Calabria e la peggiore eredità del Pd di Falcomatà: illegalità e clandestinità nel cuore della città. Ma loro avevano tolto la pizzeria…

La mattinata di oggi segna un punto di non ritorno per la storia recente della città, grazie a un imponente maxi blitz al lido comunale di Reggio Calabria coordinato dalle forze dell’ordine. Un intervento massiccio, deciso e puntuale ha permesso di sgomberare decine di clandestini e occupanti abusivi che da troppo tempo avevano trasformato un simbolo dell’architettura e della tradizione balneare reggina in una zona franca sottratta al controllo dello Stato. Le operazioni di sgombero del lido comunale, condotte all’alba con un importante dispiegamento di uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Municipale, hanno smantellato giacigli di fortuna, discariche a cielo aperto e bivacchi improvvisati che deturpavano il cuore marittimo della città.

Questa operazione di bonifica e ripristino dell’ordine pubblico rappresenta il segnale tangibile di un cambio di passo politico atteso da anni. L’intervento di oggi dimostra come la sicurezza pubblica e la tutela del patrimonio comunale siano tornate al centro dell’agenda amministrativa, coincidendo con il momento in cui il centrodestra è tornato a governare la città con determinazione e visione. Il messaggio inviato alla cittadinanza è chiaro e inequivocabile: non esistono più zone d’ombra o sacche di tolleranza per chi viola la legge e occupa abusivamente gli spazi pubblici dedicati ai cittadini reggini.

Dodici anni di governo della sinistra: la peggiore eredità della gestione Falcomatà

L’incredibile stato di decadimento in cui versava la struttura balneare non è frutto del caso o di una fatalità improvvisa, ma rappresenta una delle peggiori eredità del PD di Falcomatà e della sinistra, maturata nel corso di 12 anni di governo della sinistra a Reggio Calabria. Per oltre un decennio, l’amministrazione di Falcomatà ha voltato le spalle a questo prezioso gioiello affacciato sullo Stretto di Messina, lasciandolo scivolare in una spirale inarrestabile di incuria. Ciò che un tempo era il salotto estivo delle famiglie reggine è stato progressivamente consegnato alla mercé del traffico di droga, dei microcrimini diffusi e dell’inciviltà quotidiana.

I frequenti incendi al lido comunale, scoppiati più volte negli ultimi anni a causa di roghi tossici e fuochi improvvisati usati per il riscaldamento di fortuna e per la preparazione del cibo dagli occupanti extracomunitari, hanno gravemente danneggiato le strutture portanti e l’immagine stessa della città. L’incapacità gestionale della sinistra ha trasformato un’area di altissimo pregio turistico in una cartolina di desolazione e insicurezza. Il continuo abbandono del lido comunale sotto l’era Falcomatà ha finito per normalizzare l’illegalità, creando un solco profondo tra le istituzioni e le legittime aspirazioni dei cittadini reggini a vivere in un contesto decoroso e sicuro.

Dallo sfratto delle imprese al ripristino della legalità: la parabola di Torre Nervi

Per comprendere appieno la portata del fallimento politico della sinistra, occorre riavvolgere il nastro e guardare a quanto accaduto all’interno della suggestiva Torre Nervi, l’opera architettonica progettata da Pier Luigi Nervi che domina il plesso balneare. Fino a poco più di tre anni fa, in quei locali operava un’importante e storica pizzeria commerciale che rappresentava non soltanto un punto di riferimento per la ristorazione locale, ma un vero e proprio presidio umano di legalità, capace di garantire vitalità alla zona, illuminare la passeggiata serale e creare fondamentali posti di lavoro per il territorio.

L’amministrazione comunale guidata dal centro-sinistra nel 2023 decise di far scattare lo sfratto esecutivo per quella realtà imprenditoriale a causa di un lungo contenzioso amministrativo sul pagamento del canone di locazione. Un provvedimento che, pur potendo trovare giustificazione sul piano formale e contabile, venne eseguito con un plateale sfoggio di forze dell’ordine per mettere i sigilli al locale. La tragedia politica e sociale si è consumata proprio il giorno dopo quel blitz: invece di avviare contestualmente un piano di riqualificazione o un nuovo bando pubblico per valorizzare l’immobile, la giunta di sinistra ha abbandonato Torre Nervi al suo destino. E cioè ai clandestini. Il risultato di quel contenzioso miope è stato la consegna immediata e definitiva di quegli spazi alla clandestinità e all’illegalità diffusa, consentendo a balordi e occupanti abusivi di vandalizzare le sale che poco prima ospitavano famiglie e lavoratori.

Siamo stati testimoni per anni di una paradossale inversione dei ruoli istituzionali: durante il lungo governo della sinistra a Reggio Calabria, le forze dell’ordine venivano mandate a sfrattare le pizzerie, i commercianti e gli imprenditori che producevano ricchezza e occupazione per la comunità. Oggi, con il cambio di rotta impresso dalla nuova visione politica, le forze dell’ordine vengono finalmente inviate per sgomberare i clandestini, rimuovere i bivacchi abusivi e cancellare la criminalità. È una differenza sostanziale di approccio e di valori che restituisce dignità alle istituzioni e tutela chi rispetta le regole.

Un piano di rilancio tra pubblico e privato per restituire il lido ai cittadini

Il blitz di questa mattina costituisce un momento fondamentale per la storia recente della città, accompagnato dall’auspicio corale che il lido comunale di Reggio Calabria possa tornare definitivamente a risplendere e che gli occupanti abusivi non riescano mai più a mettere piede in queste strutture. Lo spettacolo indecoroso cui abbiamo assistito per più di dieci anni rimane uno schifo vergognoso, il punto più basso toccato dalla mala politica della sinistra e di Falcomatà, il cui ricordo deve servire da monito per il futuro amministrativo del capoluogo.

Adesso si apre la fase cruciale del riscatto, quella in cui occorre individuare risposte concrete e soluzioni operative a lungo termine per sottrarre l’area a qualsiasi rischio di nuova ricaduta. Il ripristino della legalità deve essere immediatamente seguito da un piano strategico per restituire lo spazio pubblico alla cittadinanza. Sebbene l’amministrazione comunale debba mantenere la regia politica e il controllo sul rispetto del decoro, la strada maestra per un rilancio effettivo passa attraverso l’intervento del capitale privato e lo strumento del partenariato pubblico-privato.

Soltanto attraverso concessioni trasparenti ad imprenditori privati capaci di investire, è possibile ideare un grande progetto di ristrutturazione architettonica e funzionale. Riaprire stabilimenti balneari moderni, locali di ristorazione, impianti sportivi e centri culturali lungo l’asse della Torre Nervi permetterà di creare nuovi posti di lavoro per i giovani reggini, attirare turisti da tutta Italia e trasformare un luogo simbolo di degrado nel fiore all’occhiello del turismo calabrese. La bonifica odierna è il primo passo indispensabile verso questo obiettivo: Reggio Calabria merita di riappropriarsi del proprio mare e della propria storia, lasciandosi alle spalle gli anni bui dell’abbandono per guardare a un futuro di crescita, sicurezza e sviluppo.