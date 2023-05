Reggio Calabria, sigilli alla Torre Nervi: chiude “La Luna Ribelle”, “massima collaborazione e civiltà”

StrettoWeb

Questa mattina un grande dispiegamento di forze dell’ordine con decine di uomini e mezzi (Polizia, Finanza, Carabinieri e Municipale) è intervenuto nell’area del Lido Comunale e precisamente alla Torre Nervi di Reggio Calabria. Alla struttura sono stati anche apposti i sigilli e di conseguenza è stata chiusa anche la Luna Ribelle, nota pizzeria-ristorante che da oltre 10 anni operava all’interno della struttura comunale ed era diventato uno dei principali punti di riferimento della città, con un importante indotto economico.

Da oggi, però, il locale è chiuso in virtù di un’ordinanza del Comune di Reggio Calabria che ne disponeva lo sgombero. I titolari del locale avevano opposto ricorso, ma dopo la conclusione di tutti i gradi di giudizio e le successive sentenze, si è arrivati allo sgombero forzato per “occupazione abusiva”. I vertici delle forze dell’ordine evidenziano come lo sgombero è avvenuto in modo “molto civile e corretto”: era stato disposto un grande dispiegamento di forze, ma non c’è n’è stato bisogno in quanto i titolari della struttura hanno collaborato.