Reggio Calabria, la musica di Francesco Cilea torna a risuonare sul Corso Garibaldi: al via la filodiffusione dal Teatro

Le opere e le melodie di Francesco Cilea tornano a risuonare lungo il Corso Garibaldi, trasformando il cuore di Reggio Calabria in uno spazio di ascolto della grande musica lirica. Con l’inaugurazione del Cilea Opera Festival 2026, riparte da questo pomeriggio la filodiffusione musicale che, direttamente dal Teatro Francesco Cilea, accompagnerà il passeggio di cittadini e visitatori lungo la principale arteria del centro cittadino. L’iniziativa, già sperimentata con successo lo scorso anno, viene riproposta in occasione della nuova edizione della manifestazione culturale, che proseguirà fino al 20 novembre.

L’obiettivo è portare le composizioni del musicista reggino al di fuori degli spazi teatrali, rendendole parte della quotidianità della città e contribuendo a creare un’atmosfera legata alla sua tradizione artistica. La filodiffusione rappresenta così un collegamento tra il Teatro e il centro urbano, offrendo a chi percorre il Corso Garibaldi l’opportunità di ascoltare le musiche di Cilea e di entrare simbolicamente nell’atmosfera del festival.

Le melodie di Cilea accompagnano il passeggio nel centro di Reggio Calabria

Il ritorno della filodiffusione costituisce una delle iniziative che accompagnano l’avvio del festival, con l’intento di coinvolgere anche chi non si trova all’interno del Teatro. Attraverso la diffusione delle musiche di Francesco Cilea, il centro cittadino diventa parte dell’esperienza culturale proposta dalla manifestazione, creando un legame tra gli appuntamenti artistici e la vita quotidiana. A sottolineare il significato dell’iniziativa è il consigliere comunale Daniele Romeo, che richiama l’esperienza positiva della precedente edizione e il valore dell’accoglienza musicale per la città. “Come già sperimentato con grande successo lo scorso anno, abbiamo voluto riproporre questo momento di diffusa suggestione musicale”, dichiara Romeo. “Accompagnare il passeggio delle persone con le opere e le melodie del nostro illustre compositore è un gesto di classe che arricchisce la vita quotidiana della nostra comunità e regala un’accoglienza prestigiosa a quanti visitano Reggio Calabria”. La scelta di riproporre la filodiffusione punta dunque a valorizzare la figura del compositore e a rafforzare il rapporto tra il festival e la città, portando la musica classica e lirica in uno degli spazi più frequentati del centro reggino.

Cilea Opera Festival fino al 20 novembre, Romeo: “Un invito a riscoprire la nostra identità artistica”

La filodiffusione accompagnerà lo svolgimento del Cilea Opera Festival 2026, manifestazione che proseguirà nelle prossime settimane fino al 20 novembre, con una serie di appuntamenti dedicati alla musica. Il consigliere Romeo evidenzia come la diffusione delle melodie lungo il Corso Garibaldi non rappresenti soltanto un elemento di accompagnamento musicale, ma anche uno strumento per richiamare l’attenzione dei cittadini sul patrimonio artistico cittadino e favorire la partecipazione agli eventi in programma.

“Il Cilea Opera Festival – prosegue Romeo – rappresenta un presidio culturale di primissimo ordine per l’intero territorio. L’avvio della filodiffusione dal Teatro non è solo un sottofondo elegante, ma un vero e proprio invito alla cittadinanza a riscoprire l’orgoglio per la propria identità artistica e a partecipare ai tanti appuntamenti in programma nelle prossime settimane. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che lavorano costantemente per rendere la grande musica lirica e classica un patrimonio vivo e accessibile a tutti”. Con il ritorno della musica di Francesco Cilea lungo il Corso Garibaldi, la manifestazione rinnova quindi il proprio legame con Reggio Calabria, proponendo un’esperienza culturale che dal Teatro raggiunge le strade del centro e accompagna cittadini e visitatori durante lo svolgimento del festival.