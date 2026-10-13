Reggio Calabria: tutto pronto per il Cilea Opera Festival, al Museo il concerto inaugurale con un pianista di fama internazionale

Tutto pronto per la seconda edizione del Cilea Opera Festival, che prenderà ufficialmente il via giovedì 15 ottobre a Reggio Calabria, inaugurando un percorso artistico che, fino al 20 novembre, vedrà protagoniste le città di Reggio Calabria e Palmi con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla grande musica. Sotto la direzione artistica del Maestro Alessandro Tirotta, reduce dal trionfo dell’esecuzione de L’Arlesiana di Francesco Cilea al Festival Elena Teodorini di Craiova, in Romania, insieme all’Orchestra del Teatro Cilea, il Festival rinnova il proprio omaggio al grande compositore calabrese, proponendo un cartellone che attraversa il repertorio lirico, sinfonico e cameristico, con la partecipazione di interpreti di fama internazionale, prestigiose formazioni musicali e giovani talenti. Ad aprire questa nuova edizione sarà una settimana particolarmente significativa, capace di coniugare l’eccellenza artistica, la valorizzazione del territorio e la ricerca di nuove forme di incontro tra la musica e il pubblico.

Il sipario si alzerà nella prestigiosa cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Il sipario si alzerà giovedì 15 ottobre, alle ore 18.00, nella prestigiosa cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con un concerto che vedrà protagonista Antonio Di Cristofano, pianista di fama internazionale, artista dalla straordinaria carriera concertistica, applaudito nelle più importanti sale da concerto del mondo. Di Cristofano arriverà a Reggio Calabria direttamente da Washington, dove ha tenuto la sua ultima performance, portando al Cilea Opera Festival il prestigio di un percorso artistico di assoluto rilievo, costruito attraverso decenni di concerti, collaborazioni internazionali e interpretazioni di altissimo livello. Accanto a lui si esibirà l’Ensemble d’archi dell’Orchestra del Teatro Cilea (OTC), formazione che rappresenta una delle realtà musicali di riferimento del territorio e che accompagnerà il pianista in un programma di particolare fascino. Al centro della serata le pagine immortali di Wolfgang Amadeus Mozart, proposte nell’anno delle celebrazioni mozartiane che, in tutto il mondo, ricordano il 270° anniversario della nascita del genio salisburghese. Un’occasione per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della storia della musica, la cui straordinaria eredità artistica continua, a distanza di secoli, a parlare al pubblico con una forza espressiva e una bellezza senza tempo.

Il programma comprenderà anche un brano inedito su temi di Francesco Cilea, composto da Raffaele Cacciola, presentato in prima esecuzione mondiale. Un momento di particolare significato artistico, che unirà la memoria musicale del grande compositore palmese alla creatività contemporanea, testimoniando come la sua eredità continui a rappresentare una fonte viva di ispirazione per le nuove generazioni di compositori. L’incontro tra il pianismo raffinato e autorevole di Antonio Di Cristofano e le sonorità dell’Ensemble d’archi OTC promette un concerto inaugurale di grande intensità, in una delle sedi culturali più rappresentative della città.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 16 ottobre alla Casa della Cultura di Palmi

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 16 ottobre, alle ore 19.00, alla Casa della Cultura di Palmi, città natale di Francesco Cilea e luogo di particolare valore simbolico per l’intera manifestazione. Per l’occasione, la Casa della Cultura aprirà il proprio museo al pubblico, offrendo una cornice di particolare valore culturale al concerto inaugurale palmese. Gli altri appuntamenti del Cilea Opera Festival in programma a Palmi si terranno invece al Teatro Nicola Antonio Manfroce. Protagonista della serata sarà l’Orchestra di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova, diretta dal Maestro Gaetano Pisano, una formazione di grande prestigio che rappresenta una delle espressioni più significative della tradizione bandistica calabrese. Il concerto proporrà un affascinante percorso musicale attraverso pagine di Francesco Cilea, Giacomo Puccini e della tradizione musicale del Novecento, valorizzando le straordinarie possibilità timbriche ed espressive dell’orchestra di fiati.

Una serata che intende celebrare anche la grande cultura bandistica del Mezzogiorno, patrimonio musicale e sociale profondamente radicato nella storia delle nostre comunità, capace di avvicinare generazioni di ascoltatori alla musica colta e al repertorio operistico. L’appuntamento assume un valore particolarmente significativo proprio nella città che ha dato i natali a Francesco Cilea, al quale il Festival intende rendere omaggio non soltanto attraverso l’esecuzione delle sue musiche, ma anche attraverso la valorizzazione della sua terra d’origine e del patrimonio musicale che essa custodisce.

Il terzo appuntamento proporrà un’esperienza originale nella suggestiva cornice del Museo del Bergamotto

Il terzo appuntamento, sabato 17 ottobre alle ore 19.00, proporrà un’esperienza originale e coinvolgente nella suggestiva cornice del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria. Con “Cilea Food”, il Festival inaugura una dimensione nella quale la musica incontra i sapori, le tradizioni e le eccellenze gastronomiche del territorio, dando vita a un’esperienza culturale che coinvolge più sensi. Protagonista musicale della serata sarà il Trio Boccioni, formazione cameristica composta da tre giovani e talentuosi artisti della città di Reggio Calabria, espressione di una nuova generazione di musicisti che si distingue per sensibilità interpretativa, preparazione e passione per la musica da camera.

I tre giovani interpreti accompagneranno il pubblico in un raffinato percorso d’ascolto, in un’atmosfera di particolare intimità e convivialità, offrendo una testimonianza concreta della vitalità e della ricchezza del panorama musicale giovanile reggino. Il concerto sarà affiancato da un momento di degustazione realizzato in collaborazione con il Museo del Bergamotto, luogo simbolo di una delle eccellenze più rappresentative della città di Reggio Calabria. L’iniziativa nasce dalla volontà di ampliare i confini tradizionali dell’esperienza concertistica, portando la musica anche in spazi non convenzionali e creando nuove occasioni di dialogo tra il patrimonio artistico, la cultura gastronomica e l’identità del territorio.

“Cilea Food” rappresenta così uno degli aspetti più originali della programmazione del Festival: un invito a vivere la musica non soltanto come spettacolo, ma come esperienza di incontro, condivisione e scoperta. La partecipazione alla serata è su prenotazione.

I biglietti per gli spettacoli del Cilea Opera Festival 2026 sono acquistabili online attraverso il circuito AnyTicket, al seguente link: https://www.anyticket.it/?partner=LABL. È inoltre possibile acquistare i biglietti presso la Bottega della Musica di Reggio Calabria e direttamente al botteghino delle sedi degli spettacoli, a partire da due ore prima dell’inizio degli eventi, salvo disponibilità.

Per la serata “Cilea Food” del 17 ottobre al Museo del Bergamotto è obbligatoria la prenotazione. Per tutte le informazioni sul programma, sui concerti e sulle modalità di partecipazione è possibile seguire le pagine ufficiali del Cilea Opera Festival su Facebook e Instagram, costantemente aggiornate con le novità e gli appuntamenti della manifestazione. Il Cilea Opera Festival è pronto a riaprire il sipario: un mese di musica, emozioni e bellezza nel nome di Francesco Cilea.