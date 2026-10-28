Reggio Calabria, inserimento lavorativo delle persone con autismo: il plauso di Martorano (ONMIC) al Consiglio comunale

L’ONMIC di Reggio Calabria esprime soddisfazione per l’approvazione unanime, da parte del Consiglio comunale, dell’iniziativa finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con autismo. A intervenire è il presidente dell’associazione, Giuseppe Martorano, che sottolinea l’importanza del provvedimento come segnale di attenzione verso l’inclusione sociale, l’autonomia e il diritto al lavoro. Martorano rivolge il proprio “plauso al Consiglio Comunale per l’approvazione unanime dell’iniziativa volta a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con autismo. È un segnale significativo di sensibilità e responsabilità sociale, che pone al centro la dignità della persona e il diritto a costruire il proprio futuro. Il lavoro è uno strumento essenziale di autonomia e partecipazione, e merita di essere accessibile a tutti.

ONMIC: “servono opportunità concrete per le persone con autismo”

Il presidente dell’ONMIC evidenzia anche la necessità di dare seguito all’iniziativa approvata dal Consiglio comunale, trasformando l’impegno istituzionale in percorsi concreti di inserimento lavorativo che possano offrire nuove opportunità alle persone con autismo e alle loro famiglie. In questa prospettiva, Martorano richiama il ruolo della collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese, considerata fondamentale per costruire una comunità più inclusiva e garantire maggiori possibilità di autonomia e partecipazione. “Auspichiamo che questo impegno si traduca in percorsi concreti, attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese, creando opportunità reali per le persone con autismo e le loro famiglie. L’ONMIC conferma il proprio sostegno a ogni iniziativa capace di promuovere una comunità più equa, solidale e inclusiva”, evidenzia. L’ONMIC di Reggio Calabria conferma dunque la propria disponibilità a sostenere iniziative orientate all’inclusione lavorativa delle persone con autismo, auspicando che l’approvazione del Consiglio comunale possa tradursi in opportunità effettive per i cittadini interessati e le loro famiglie.