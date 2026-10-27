Reggio Calabria, il Consiglio Comunale vota all’unanimità per l’inclusione lavorativa delle persone con autismo

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità una mozione finalizzata a favorire l’inclusione lavorativa delle persone con autismo, attraverso l’istituzione di un tavolo interistituzionale permanente. Il provvedimento, promosso dal consigliere Quartuccio, e portato avanti dal presidente della preposta commissione presieduta dal consigliere Eraclini, ha raccolto il sostegno di tutte le forze politiche presenti in Aula, confermando una volontà condivisa di affrontare una questione sociale particolarmente importante per il territorio.

Autismo e lavoro, nasce il percorso per un tavolo interistituzionale permanente

L’obiettivo della mozione è quello di avviare un percorso di collaborazione stabile tra istituzioni, associazioni, famiglie e mondo delle imprese, con l’intento di creare maggiori opportunità di inserimento lavorativo per le persone con disturbo dello spettro autistico. Particolare attenzione viene rivolta alla fase successiva alla conclusione del percorso scolastico, un momento delicato per tanti giovani e per le loro famiglie, chiamati ad affrontare nuove difficoltà nella ricerca di opportunità professionali e di percorsi di autonomia. Il tavolo interistituzionale permanente rappresenta lo strumento individuato per mettere in rete i diversi soggetti coinvolti e favorire un confronto continuativo sulle iniziative da promuovere per rendere più accessibile il mondo del lavoro.

Voto unanime a Palazzo San Giorgio, soddisfazione di Marino e Calafiore

L’approvazione della mozione ha rappresentato uno dei momenti di maggiore convergenza politica della seduta del Consiglio Comunale. Maggioranza e opposizione hanno espresso un voto favorevole unanime, riconoscendo l’importanza di un’iniziativa che riguarda direttamente la qualità della vita e le prospettive future di numerose famiglie. Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal consigliere comunale Marino, del Partito Democratico, e dal consigliere Calafiore, di Fratelli d’Italia, esponenti di schieramenti differenti accomunati dal sostegno alla proposta. Un segnale di condivisione istituzionale su un tema che richiede attenzione e continuità, al di là delle appartenenze politiche, per accompagnare le persone con autismo verso una maggiore partecipazione alla vita sociale e lavorativa.