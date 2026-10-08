Reggio Calabria in lutto, è morto Giovanni Gullì: addio a un uomo conosciuto e benvoluto da tutti

Reggio Calabria piange la scomparsa di Giovanni Gullì, venuto a mancare all’età di appena 58 anni. Una notizia dolorosa per quanti lo conoscevano e avevano avuto modo di apprezzarne le qualità umane, la disponibilità e il carattere sempre positivo. Giovanni era un uomo molto conosciuto in città, una presenza familiare per tante persone che nel corso degli anni avevano incrociato il suo cammino, anche grazie alla sua attività lavorativa.

Dal cimitero alla biblioteca, il ricordo di un uomo sempre sorridente

Per diversi anni Giovanni Gullì aveva lavorato al cimitero di Reggio Calabria, dove si era fatto apprezzare per la sua gentilezza e disponibilità. Più recentemente aveva iniziato a lavorare alla biblioteca, continuando a distinguersi per il suo modo di fare cordiale e rispettoso verso tutti. Chi lo conosceva ricorda soprattutto il suo sorriso, la sua solarità e quella capacità di rivolgersi sempre agli altri con una parola gentile. Una persona semplice, affabile e benvoluta, capace di lasciare un ricordo positivo in chiunque avesse occasione di incontrarla. La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra gli affetti più cari e tra le tante persone che ne avevano apprezzato la bontà d’animo.

I funerali venerdì 9 ottobre nella chiesa di Santa Caterina

L’ultimo saluto a Giovanni Gullì si terrà domani, venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 15:30, nella chiesa di Santa Caterina, a Reggio Calabria. Il corteo funebre partirà dall’abitazione dell’estinto, situata in via SS. 18 – I Tratto, numero 87. Sarà l’occasione per familiari, amici, colleghi e conoscenti di stringersi nel dolore e rendere omaggio a un uomo che, con la sua gentilezza e il suo sorriso, ha saputo farsi voler bene da tante persone. Alla famiglia di Giovanni Gullì giungano le più sentite condoglianze.