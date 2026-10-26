Reggio Calabria, il Granillo si riempie di studenti per Mario: grande festa di solidarietà e sport per la ricerca sulle malattie rare | FOTO e INTERVISTE

Una mattinata di sport, emozioni e solidarietà, con tantissimi ragazzi delle scuole di Reggio Calabria e provincia che hanno riempito gli spalti dello stadio Oreste Granillo per sostenere una causa importante. Si è svolto oggi, lunedì 26 ottobre, “Cuori in campo – Insieme per Mario”, l’evento benefico organizzato dalla Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS e promosso dal Rotary Distretto 2102 Calabria, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle malattie rare. Sul terreno di gioco dello stadio reggino sono scese in campo la Nazionale Attori 1971 e la Nazionale Italiana Medici, protagoniste di una partita speciale che ha trasformato il calcio in uno strumento di sensibilizzazione e partecipazione collettiva. Ma i veri protagonisti della giornata sono stati soprattutto i tantissimi giovani presenti sugli spalti, che hanno risposto all’invito degli organizzatori contribuendo a rendere il Granillo un grande luogo di incontro, condivisione e attenzione verso chi convive quotidianamente con patologie rare.

Al centro della manifestazione c’è la storia del piccolo Mario, bambino reggino di 5 anni affetto dalla sindrome CHOPS, una rarissima patologia genetica multisistemica e del neurosviluppo, con meno di 40 casi diagnosticati nel mondo, quattro dei quali in Italia. Proprio dalla sua diagnosi, nel maggio 2023, è nata la Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS, presieduta dalla mamma Manuela Mallamaci, con l’obiettivo di accelerare la ricerca scientifica finalizzata a individuare una cura. La Fondazione ha già destinato oltre 400 mila euro a progetti di ricerca e l’iniziativa di oggi è stata organizzata per raccogliere ulteriori risorse, ma anche per diffondere una maggiore conoscenza della sindrome e delle difficoltà affrontate dalle famiglie. Come già raccontato da StrettoWeb in occasione della presentazione ufficiale del 22 ottobre a Palazzo Alvaro, la manifestazione è stata pensata per unire sport, musica, spettacolo e solidarietà, coinvolgendo in particolare il mondo della scuola e le nuove generazioni.

Le dichiarazioni dei protagonisti, dal Sindaco Cannizzaro al Presidente Mallamaci, fino ai rappresentanti delle due squadre

“E’ una bellissima risposta dai giovani, ringrazio i dirigenti scolastici. Grazie a Fondazione CHOPS abbiamo scoperto questa malattia, di cui soffrono solo 40 persone al mondo, di cui 4 in Italia e Mario è uno di questi. Reggio Calabria ancora una volta dimostra di rispondere. Ho inteso chiamare il Ministro Squillace per mettere al corrente al governo dell’attività di questa Fondazione” ha affermato il Sindaco Francesco Cannizzaro. Molto emozionata Manuela Mallamaci, mamma di Mario nonché creatrice e presidente della Fondazione CHOPS: “è un’emozione bellissima vedere tutta questa partecipazione. Le istituzioni hanno un ruolo fondamentale in questo percorso, serve un gioco di squadra su più livelli”.

Antonio Caputo, vicepresidente ADS Nazionale Medici Calcio, ha affermato: “si tratta di un nobilissimo scopo alla quale cerchiamo di dare un piccolo contributo. E’ bellissimo che i singoli cittadini contribuiscano a queste cause”. L’attore Franco Oppini gli fa eco: “è una grande emozione, soprattutto per il pubblico, anche perché qua siamo davanti a un bel palcoscenico. Poi, per una causa del genere…”.