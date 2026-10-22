Reggio Calabria, medici e attori in campo al Granillo per la ricerca: presentato l’evento speciale “Cuori in campo – Insieme per Mario” | INTERVISTE

E’ stata ufficialmente presentata questa mattina “Cuori in Campo – Insieme per Mario”, l’iniziativa benefica promossa dal Rotary Distretto 2102, e organizzata dalla Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare. L’evento si terrà lunedì 26 ottobre, alle ore 9:00, quando la Nazionale Attori 1971 e la Nazionale Italiana Medici scenderanno insieme in campo allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, città del piccolo Mario, bambino di 5 anni affetto dalla sindrome CHOPS.

All’evento di oggi, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, presenti tra gli altri il Sindaco Francesco Cannizzaro – in qualità dell’ente, il Comune, che patrocina l’iniziativa – e Manuela Mallamaci, Presidente della Fondazione CHOPS nonché mamma di Mario. I due, a margine della presentazione, hanno parlato ai giornalisti per illustrare l’evento, la sua importanza e per ricordare quanto sia importante la sensibilizzazione e la ricerca su questa patologia e su tutte le malattie rare.

Questo il link a cui accedere per acquistare i biglietti della partita e sostenere la ricerca: https://fondazionechops.com/event/cuori-in-campo-insieme-per-mario/

Questo il video proiettato questa mattina che approfondisce nel dettaglio cosa sia realmente la sindrome CHOPS.