Reggio Calabria, il 20 ottobre la presentazione delle Next Gen ATP Finals: cresce l’attesa per l’arrivo del grande tennis

Cresce l’attesa per l’arrivo delle Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria. Il grande torneo di tennis che vedrà i giovani talenti del circuito ATP sfidarsi in riva allo Stretto avrà luogo a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. Una prima volta storica per il Sud Italia e per la città. Per l’occasione il PalaCalafiore sarà riqualificato con un maxi investimento che lo renderà ancora più moderno e funzionale, non soltanto per ospitare i grandi eventi sportivi, musicali e teatrali, ma anche per le partite settimanali delle squadre che giocano al suo interno come Viola, Domotek e Reggio Bic.

Il prossimo 20 ottobre, alle ore 11:30, la Sala Monsignor Ferro in Palazzo Corrado Alvaro (Piazza Italia, Reggio Calabria), ospiterà la conferenza stampa di presentazione delle Next Gen ATP Finals 2026.