Next Gen ATP Finals, maxi cifra in arrivo per riqualificare il PalaCalafiore. Cannizzaro: “sarà punto di riferimento internazionale” | VIDEO

Il sindaco Cannizzaro annuncia l'arrivo di una maxi cifra per la riqualificazione del PalaCalafiore, da parte della Regione, in vista delle Next Gen ATP Finals di dicembre. Il palazzetto di Pentimele ne godrà anche dopo il torneo, diventando un punto di riferimento per eventi di portata internazionale

Cannizzaro PalaCalafiore

L’asse CannizzaroOcchiuto funziona meglio del doppio azzurro in Coppa Davis. E, a proposito di tennis, in vista delle Next Gen ATP Finals porta in dote a Reggio Calabria un cascata di cash mica da ridere. Il torneo di fine anno che riunirà i giovani talenti del tennis mondiale, dal 9 al 13 dicembre tra PalaCalafiore e Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, porterà l’attenzione internazionale sulla città e l’Amministrazione vuole farsi trovare pronta.

Occhi puntati, ovviamente, sulla struttura. Il PalaCalafiore è uno dei palazzetti più importanti e capienti d’Italia, un gioiello che non ha eguali da Roma in giù, ma che necessità di alcune migliorie per ospitare grandi eventi internazionali come questo. Ecco, dunque, che dalla Regione sono arrivati 653.000 euro per la riqualificazione della struttura.

L’annuncio è arrivato attraverso i social da parte del sindaco Cannizzaro che ha ringraziato il presidente Occhiuto sottolineando come tale cifra non servirà solo per il torneo di tennis di fine anno: ne beneficeranno, infatti, tutte le squadre che giocheranno al PalaCalafiore, ritrovandosi a disposizione una struttura funzionale e all’avanguardia, in grado anche di ospitare concerti e grandi eventi a carattere internazionale.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google