Reggio Calabria in diretta da New York, l’annuncio delle Next Gen ATP Finals: “i talenti del tennis scopriranno le bellezze della città” | VIDEO

Il conto alla rovescia è iniziato. Oggi, in diretta da New York, il mondo del tennis ha avuto la conferma ufficiale: le Next Gen ATP Finals 2026 si terranno a Reggio Calabria. Un appuntamento che rappresenta una straordinaria vetrina sportiva e mediatica, destinata a portare il nome della città dello Stretto nelle case degli appassionati di tutto il mondo. Le Next Gen ATP Finals 2026, torneo dedicato ai migliori talenti U20 del tennis mondiale, si svolgeranno dal 9 al 13 dicembre e vedranno dunque protagonista il territorio reggino, pronto ad accogliere una delle competizioni più importanti del calendario tennistico internazionale. L’ufficializzazione arriverà nel corso della conferenza stampa in programma negli Stati Uniti, trasmessa in diretta sui canali di SuperTennis alle 16:45, ora italiana.

A presentare l’evento sono stati Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Andre Silva, Chief Tour Officer dell’ATP, e Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Intervenuto anche il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, collegato in diretta da Palazzo Alvaro, in collegamento anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.

Binaghi: “PalaCalafiore struttura senza eguali al Sud”

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP): “dobbiamo ringraziare l’ATP per la credibilità che ci dà con questa manifestazione, alla quale siamo affezionati, l’abbiamo lanciata i primi 5 anni a Milano, adesso era andata in Arabia Saudita, quell’Arabia Saudita che è stata la soluzione alternativa alle Nitto ATP Finals e che adesso ci rende le Next Gen ATP Finals, il nostro “primo figlio”. Esperienza portata avanti con Sport e Salute che anche a Reggio Calabria sarà al nostro fianco. È un record mondiale, non è mai successo che una nazione ospiti a fine anno tutte e 3 le competizioni finali che sono autentici campionati del mondo: la Davis a squadre, le Nitto ATP Finals per il circuito mondiale maschile e adesso anche le Next Gen per gli U21.

Andiamo nel Sud Italia, a Reggio Calabria, perchè gli italiani stanno vivendo questa passione viscerale per il tennis, dobbiamo cercare di organizzare le manifestazioni per poterla soddisfare dall’Alto Adige alla Calabria, da Torino, Roma, Cagliari, Napoli e tutte le altre città che cercano di ottenere tutte le più grandi manifestazioni. Andiamo in Calabria perchè ha un palazzetto di questo nome, che al Sud è difficile reperire. Ci andiamo perchè è una delle regioni che nel tennis e nel padel hanno avuto una crescita più alta rispetto al livello nazionale. La Calabria ha una grande tradizione organizzativa, il primo titolo mondiale a squadre lo abbiamo vinto in Calabria. Il circolo di fronte al palazzetto è stato il club in Europa con il maggior numero di soci per anni. Soprattutto, nella regione limitrofa, la Sicilia c’è il giovane italiano numero 5 al mondo. Vogliamo garantire la miglior esperienza possibile“.

Ande Silva: “non vediamo l’ora di venire a Reggio Calabria”

Andre Silva, Chief Tour Officer dell’ATP, ha dichiarato: “penso sia un record mondiale avere 3 grandi eventi in Italia. Grazie dall’ATP per il supporto, grazie per il benvenuto alla Calabria e a Reggio Calabria. È un onore per noi. A Roma si gioca uno dei migliori Master, le final a Torino, ora toccherà a Reggio Calabria e siamo super eccitati nel vedere questa tappa per i giovani tennisti. Siamo molto confident sul supporto che riceveremo e la qualità dell’organizzazione“.

Mezzaroma: “evento che sottolinea attenzione del governo verso il Sud”

Marco Mezzaroma, presidente Sport e Salute, ha dichiarato: “siamo contenti di essere stati coinvolti nell’organizzazione di questo torneo Next Gen che torna in Italia e torna al Sud. Questo è un dato importante, Sport e Salute è il braccio operativo per le politiche sportive del governo e del ministro dello Sport, questo tornare al Sud in Calabria sottolinea l’attenzione del governo per il Sud. Mi piace ricordare i giochi del Mediterraneo, l’Americas Cup che avrà un evento preliminare a Napoli. Mi piace sottolineare che gli eventi sportivi internazionali, stanno diventando vettore per promozione e sviluppo dei territori“.

Occhiuto: “sport e turismo grande binomio per valorizzare la Regione”

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha dichiarato: “il futuro del tennis mondiale a Reggio Calabria, città orgogliosa di ospitare questa manifestazione di carattere Mondiale. La Calabria sta crescendo molto, abbiamo 3 aeroporti, quello di Reggio è fra quelli che cresce di più in Europa. Abbiamo un incremento di turisti straordinario, ma abbiamo bisogno di manifestazioni sportive che sono grande veicolo di promozione territoriale. Da qui a qualche tempo, anche grazie all’abilità del presidente Binaghi, il tennis è lo sport che attrae di più italiani e calabresi in una regione con una grande tradizione tennistica. Siamo felici di ospitare i futuri campioni del tennis mondiale e di far vedere a quanti verranno le straordinarie risorse di una Regione ancora poco conosciuta. Una Regione che ha uno dei mari più belli del mondo, montagne straordinarie, la Magna Grecia che esce dal mare. Sport e cultura è un binomio per sviluppare iniziative importnati di marketing territoriali“.

Cannizzaro: “mostreremo le bellezze della città nel mondo”

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha dichiarato: “significa moltissimo, è una straordinaria occasione anche come opportunità di ricaduta economica e turistica per il territorio. Saluto il presidente Binaghi, Andres Silva, il ministro Abodi e al presidente Occhiuto che in maniera sinergica hanno voluto che questa straordinaria manifestazione sportiva si potesse svolgere nell’estremo Sud, nel cuore del Mediterraneo e dello Stretto. Reggio è prontissima ad accogliere questa straordinaria occasione. Abbiamo lavorato affinchè si potessero apportare le dovute migliorie al PalaCalafiore che non ha eguali al Sud Italia. I mesi che ci distanziano dall’evento ci consentiranno di renderla più efficiente. Di fronte c’è una struttura che del tennis ha raccontato la storia del tennis nella nazione.

C’è fermento in città, una città che ama lo sport, il calcio soprattutto, ma subito dopo il tennis. Tra giovani e scolaresche c’è grande fermento. Ringrazio chi ha contribuito a vario titolo affinchè questa straordinaria occasione si potesse svolgere a Reggio Calabria. Per noi non sono solo 5 giorni sportivi, ma anche un’occasione per far conoscere le potenzialità enormi per Reggio Calabria, città di mare, ma che dista dalla montagna 10 minuti. Una città che si candida come palcoscenico internazionale. Abbiamo uno dei musei più importanti d’Europa con i Bronzi di Riace, ma anche tantissimi siti archeologici che faremo conoscere a turisti e atleti con iniziative previste in quei giorni. Per Reggio sarà una grande occasione, vi accoglieremo a braccia aperte affinchè questa manifestazione possa segnare una nuova pagina di storia“.

Abodi: “Calabria sarà scoperta straordinaria per tennisti, turisti e chi vedrà da casa”

Il ministro Abodi ha dichiarato: “il tennis giovanile vive di energia e passione. Noi abbiamo dato seguito a confronti con il presidente Meloni nei quali abbiamo parlato di uno spostamento dell’equilibrio di opportunità nella nostra nazione. Abbiamo organizzato i giochi del Mediterraneo a Taranto, i preliminari dell’Americas Cup a Napoli, ora le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria. Il ringraziamento va ad Andres Silva dell’ATP e Andrea Gaudenzi. Questo evento è nato perchè la collaborazione con la FIT è strutturata. L’arrivo a Reggio Calabria è la risultante di una collaborazione strutturata che tratterrà in Italia le finali ATP fino al 2030. Nel presidente Occhiuto e nel sindaco Cannizzaro abbiamo trovato figure sensibili.

Ricerchiamo costantemente il valore, attraverso investimenti in scuole e territori. Non abbiamo solo punte di valore ma una scuola che esprime una squadra maschile e femminile, otltre alla dimensione giovanile, che aiuta a diventare un modello di riferimento nel quale il governo Meloni continuerà a investire risorse rilevanti perchè producono rendita sociale, sportiva, culturale e turistica. Questa edizione sarà così convincente da suggerire di rimanere ancora un po’ in Italia e al Sud Italia in cui ci sono posti bellissimi. La Calabria sarà una scoperta straordinaria per i tennisti e per chi potrà assistere dalla tv, facendo emergere bellezze che municipalità e Regione stanno facendo emergere. Non vedo l’ora di scendere a Reggio Calabria per vedere i talenti del tennis mondiale“.