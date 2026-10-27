Reggio Calabria, Colella esalta l’accordo per l’Area dello Stretto: “epocale, grazie a Cannizzaro e Basile”

L’accordo per l’Area dello Stretto entra nel dibattito del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Durante gli interventi preliminari della seduta in corso a Palazzo San Giorgio, il consigliere comunale Fabio Colella ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’intesa, sottolineando il ruolo dei sindaci delle due città, Francesco Cannizzaro e Federico Basile. “Accordo epocale per l’Area dello Stretto grazie a Cannizzaro e Basile ed è significativo”, ha dichiarato Colella nel corso del suo intervento in Aula. Il consigliere ha così espresso una valutazione positiva dell’accordo, evidenziandone il significato per l’Area dello Stretto, territorio che comprende le città di Reggio Calabria e Messina. Un passaggio che porta al centro del confronto politico cittadino il tema dei rapporti tra le due sponde dello Stretto e della collaborazione istituzionale tra le rispettive amministrazioni comunali.

Area Integrata dello Stretto, cosa prevede l’accordo tra Reggio Calabria e Messina

Il protocollo d’intesa firmato il 16 ottobre dai sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile si articola in undici articoli e punta a rafforzare la collaborazione tra Reggio Calabria e Messina su mobilità, infrastrutture, turismo, cultura, università, ricerca e Protezione civile. Tra gli obiettivi principali figurano la creazione di un’Agenzia unica dello Stretto per la mobilità, il coordinamento dei collegamenti marittimi, ferroviari e su gomma per favorire gli spostamenti e la fruizione turistica integrata e la valorizzazione dell’Aeroporto Tito Minniti, con la proposta di modificarne la denominazione commerciale per includere anche Messina. L’accordo, di durata quinquennale, rappresenta il punto di partenza di un percorso di cooperazione istituzionale e non comporta finanziamenti immediati, ma definisce gli obiettivi per una programmazione condivisa dello sviluppo dell’intera Area dello Stretto.