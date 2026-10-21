Reggio Calabria, Cannizzaro interviene dopo il nubifragio: “subito pulizia e ripristino, vado personalmente nelle zone allagate”

“A seguito del nubifragio violento che ha colpito la nostra città, ho immediatamente convocato un tavolo operativo con la Polizia Locale, la Protezione Civile, il Settore Ambiente, il Settore Lavori Pubblici, Castore, Ecologia Oggi, insomma tutte le parti coinvolte, per coordinare immediatamente un’operazione di ripristino della normalità e di pulizia. Proprio ora sto uscendo dal Palazzo assieme agli operatori per andare personalmente sul posto a verificare lo stato delle cose. Ringrazio il Consorzio di Bonifica perché ha messo subito a disposizione i mezzi che ci daranno la possibilità di drenare le aree allagate. Chiaramente vi terrò aggiornati passo dopo passo”.

Ad annunciarlo, sui social, è il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che si è immediatamente adoperato per un’immediata operazione di ripristino della normalità e di pulizia dopo il violento nubifragio che ha colpito la città nelle scorse ore. A corredo dell’articolo, le immagini degli operatori che effettuano la pulizia in centro. Il Sindaco si è recato in alcuni luoghi della città, da Via Lia a Vito passando per Via Roma e Cannavò, constatando come gli interventi siano già a buon punto.