Reggio Calabria, blitz al Lido Comunale: Minasi chiede espulsioni e riqualificazione

“Esprimo viva soddisfazione e un profondo plauso alle Forze dell’Ordine per il maxi blitz scattato questa mattina al Lido Comunale di Reggio Calabria, storico stabilimento della nostra città. L’operazione, che ha portato allo sgombero di numerosi clandestini e al loro successivo trasferimento in Questura per le operazioni di identificazione, rappresenta un segnale forte, chiaro e non più rinviabile di presenza dello Stato sul territorio”. A dichiararlo è la Senatrice della Lega, Tilde Minasi, commentando la vasta operazione di controllo svolta dalle forze di polizia nel capoluogo.

“Il tema della sicurezza è e rimane per noi fondamentale e prioritario. Finalmente, con il centrodestra al governo, si vedono azioni concrete e risposte efficaci che i cittadini attendevano da tempo. È la dimostrazione che il cambio di passo è reale, dopo ben 12 anni di malgoverno della sinistra che ha letteralmente abbandonato il Lido Comunale, un tempo fiore all’occhiello di Reggio e negli ultimi anni drammaticamente degradato, fino a trasformarsi in una zona franca, ostaggio di clandestinità, bivacchi e illegalità diffusa”. “Quanto accade a Reggio Calabria – prosegue la Senatrice – dimostra che l’immigrazione irregolare e il degrado ad essa collegato non sono un problema circoscritto solo alle grandi metropoli del Nord, ma un’emergenza seria che colpisce da vicino anche la nostra città. È una situazione diventata ormai intollerabile, specialmente in questo periodo con la riapertura delle scuole: la presenza di questi agglomerati abusivi a pochissimi metri dai ragazzini e dagli studenti che ogni mattina si recano a lezione rappresentava un rischio costante per la tranquillità delle famiglie e la sicurezza dei nostri giovani”.

Minasi richiama poi le gravi responsabilità dell’amministrazione cittadina nella gestione del sito negli scorsi anni: “È doveroso sottolineare l’incapacità della precedente giunta di sinistra: il Comune di Falcomatà è infatti riuscito nell’incredibile impresa di perdere per ben due volte i finanziamenti destinati alla riqualificazione della struttura. A causa di questo disastro amministrativo l’area è diventata una cloaca di degrado, completamente abbandonata al suo destino. La storica Torre Nervi e l’intero complesso si sono trasformati in uno spettacolo indecoroso in balia dei clandestini, teatro di incendi continui, spaccio di droga e tante porcherie di ogni genere. Questa è la drammatica eredità che ci lasciano il Sindaco e il Partito Democratico dopo 12 anni di gestione fallimentare”. “Ora la rotta deve cambiare definitivamente. Mi auguro – conclude Minasi – che per tutti i clandestini identificati, laddove ne ricorrano i presupposti previsti dalle norme vigenti, vengano immediatamente avviate le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale. Allo stesso tempo, auspico soprattutto che lo storico Lido Comunale venga subito bonificato, ripulito e riqualificato con progetti concreti di rilancio per il futuro, affinché torni finalmente al pieno servizio della cittadinanza reggina e non sia mai più in balia dei migranti. Oggi ci auguriamo che certe scene finiscano per sempre”.