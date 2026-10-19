Reggio Calabria, attori e medici in campo al Granillo per Mario: pronta la presentazione dell’evento per far conoscere la rara Sindrome di Chops

Il mondo del calcio e quello della medicina si uniscono a Reggio Calabria per sostenere una causa di grande valore sociale e sanitario: accendere i riflettori sulla Sindrome di Chops, una rara patologia genetica, e raccontare la storia di Mario. È questo l’obiettivo di “Cuori in Campo – Insieme per Mario”, l’iniziativa che vedrà protagoniste la Nazionale Italiana Calcio Attori 1971 e la Nazionale Italiana Medici Calcio in un evento dedicato alla solidarietà, alla sensibilizzazione e all’inclusione sociale. Il progetto sarà presentato ufficialmente giovedì 22 ottobre alle ore 10:30, nel corso di una conferenza stampa in programma presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’iniziativa è promossa con il fondamentale supporto del Rotary Club di Melito Porto Salvo e coordinata dalla delegata distrettuale Giuseppina Malara, con l’intento di coinvolgere istituzioni, professionisti della sanità e protagonisti del mondo sportivo in un percorso comune di attenzione verso le malattie rare e le persone che ne sono affette.

La storia di Mario e la sensibilizzazione sulla Sindrome di Chops

Al centro dell’iniziativa ci sarà la storia di Mario, attraverso la quale gli organizzatori intendono richiamare l’attenzione sulla Sindrome di Chops e sull’importanza della conoscenza delle patologie genetiche rare. La manifestazione nasce dalla volontà di mettere in relazione realtà differenti, utilizzando la capacità dello sport di coinvolgere il pubblico per promuovere un messaggio di solidarietà e inclusione sociale. La sfida tra la Nazionale Italiana Calcio Attori 1971 e la Nazionale Italiana Medici Calcio rappresenterà il momento sportivo di un progetto che attribuisce particolare valore anche alla divulgazione medico-scientifica. La conferenza stampa del 22 ottobre offrirà infatti l’opportunità di approfondire le finalità dell’iniziativa e conoscere direttamente le esperienze dei soggetti coinvolti, con il contributo di rappresentanti istituzionali, associazioni e specialisti del settore sanitario. Un appuntamento che punta a trasformare l’attenzione generata dal calcio in un’occasione di sensibilizzazione, favorendo una maggiore consapevolezza sulle malattie rare e sull’importanza del sostegno alle persone e alle famiglie che convivono con queste condizioni.

La conferenza stampa a Palazzo Alvaro: presenti istituzioni e rappresentanti del Rotary

La presentazione ufficiale di “Cuori in Campo – Insieme per Mario” si aprirà con l’introduzione di Giuseppina Malara, delegata distrettuale del Rotary Distretto 2102 Calabria, che coordina l’iniziativa sostenuta dal Rotary Club di Melito Porto Salvo. Seguiranno i saluti istituzionali di numerosi rappresentanti del territorio calabrese, a testimonianza dell’attenzione riservata al progetto e alle sue finalità sociali e sanitarie. Interverranno il governatore del Distretto Rotary 2102, Dino De Marco, il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli, il rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, e il presidente dell’Ordine dei Medici, Pasquale Veneziano. La presenza di esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni sanitarie evidenzia la volontà di costruire un momento di confronto che vada oltre la dimensione sportiva, ponendo al centro la sensibilizzazione sulla Sindrome di Chops e la promozione di una maggiore attenzione verso le patologie rare.

La Fondazione Chops presenta un documentario, poi gli approfondimenti medico-scientifici

Una parte significativa della conferenza sarà dedicata alla conoscenza della patologia e alle attività della Fondazione Chops ETS. La presidente Manuela Mallamaci presenterà l’associazione e la prima parte del documentario dedicato alla sindrome, offrendo ai partecipanti un’occasione per approfondire il tema attraverso il racconto e la divulgazione. A seguire si svolgeranno le relazioni tecnico-scientifiche, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle due nazionali di calcio e di importanti professionisti della sanità locale. Sono previsti gli interventi di Antonio Caputo, vicepresidente della Nazionale Italiana Medici Calcio, e di Livio Lozzi, presidente della Nazionale Italiana Calcio Attori, che contribuiranno a illustrare il coinvolgimento del mondo sportivo nell’iniziativa. Il confronto proseguirà con gli approfondimenti degli specialisti, per offrire una prospettiva sanitaria e scientifica sulla Sindrome di Chops e rafforzare il messaggio di sensibilizzazione alla base del progetto.

Tra i professionisti che prenderanno parte all’incontro figurano il dottor Corrado Mammì, direttore della UOSD di Genetica Medica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, la dottoressa Isabella Mondello, direttrice della UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, e la dottoressa Tiziana Foti, dirigente medico di Pediatria. I loro interventi contribuiranno alla parte tecnico-scientifica della conferenza, affiancando il racconto dell’iniziativa solidale a un momento di approfondimento sanitario. A moderare l’incontro sarà Maria Pia Porcino, PDG 2102 e assistente Rotary Membership Coordinatore Zona 15. La conferenza stampa del 22 ottobre rappresenterà così il momento di presentazione di un progetto che intende utilizzare la forza comunicativa dello sport e il contributo della comunità medica per dare visibilità a una malattia genetica rara, valorizzando al tempo stesso il ruolo delle istituzioni, delle associazioni e della solidarietà. Con “Cuori in Campo – Insieme per Mario”, Reggio Calabria si prepara a ospitare un’iniziativa che mette al centro la storia di Mario e la necessità di promuovere conoscenza, attenzione e inclusione attraverso la collaborazione tra mondi diversi.