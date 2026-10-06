Attori e medici in campo al Granillo per il piccolo Mario: a Reggio Calabria una bella pagina di sport e solidarietà per la ricerca sulle malattie rare | INFO

Lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria diventerà il cuore di una grande giornata dedicata allo sport, allo spettacolo, all’inclusione e soprattutto alla ricerca scientifica sulle malattie rare. L’appuntamento è per lunedì 26 ottobre, alle ore 9:00, quando sul prato dell’impianto reggino andrà in scena “Cuori in Campo – Insieme per Mario”, evento benefico promosso dal Rotary Distretto 2102 e organizzato dalla Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS. L’obiettivo è trasformare una mattinata di sport e intrattenimento in un concreto sostegno alla ricerca, richiamando allo stadio famiglie, studenti e cittadini. Al centro dell’iniziativa c’è la storia del piccolo Mario, bambino reggino di 5 anni affetto dalla sindrome CHOPS, patologia genetica estremamente rara per la quale la Fondazione nata dalla sua diagnosi lavora per accelerare la ricerca scientifica e avvicinare la prospettiva di una cura.

Al Granillo la sfida tra Nazionale Attori e Nazionale Italiana Medici

Il momento sportivo vedrà affrontarsi in un match solidale la Nazionale Attori 1971 e la Nazionale Italiana Medici, chiamate a scendere in campo per sostenere una causa che va ben oltre il risultato della partita. Tra i volti più attesi ci sarà il giovane attore Samuele Carrino, 16 anni, reduce dal successo del film tv “Il mio nome è Carlo”, dedicato a San Carlo Acutis, e protagonista de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. La giornata non sarà però soltanto una partita di calcio: il programma prevede infatti anche diversi momenti artistici e musicali che accompagneranno il pubblico presente sugli spalti. Tra questi è prevista l’esibizione di Ginevra Cardella, concorrente di The Voice Kids 2026, che interpreterà l’inno ufficiale della Fondazione CHOPS, “One Light, One Hope”. Sport, musica e solidarietà saranno così riuniti in un’unica mattinata con l’obiettivo di accendere i riflettori su una malattia rarissima e sulla necessità di sostenere concretamente il lavoro della ricerca.

L’appello alle scuole di Reggio Calabria e provincia

Un ruolo centrale nella giornata del Granillo sarà riservato alle scuole di Reggio Calabria e provincia, alle quali è rivolto uno specifico invito a partecipare numerose. L’evento rappresenterà infatti il momento conclusivo di un percorso di sensibilizzazione sviluppato intorno ai temi dell’inclusione, dell’empatia e dell’attenzione nei confronti delle persone e delle famiglie che convivono con condizioni complesse. Proprio sul prato dello stadio verranno presentati e premiati gli elaborati realizzati nell’ambito del concorso creativo promosso nelle scuole, coinvolgendo direttamente gli studenti e trasformandoli in protagonisti di un messaggio che punta a superare le barriere legate alla diversità e alla malattia. L’intento è fare del Granillo non soltanto il luogo di una manifestazione benefica, ma anche uno spazio educativo in cui le nuove generazioni possano conoscere più da vicino il mondo delle malattie rare e comprendere quanto la solidarietà, la conoscenza e la ricerca scientifica possano incidere concretamente sulla vita delle persone.

La storia di Mario e la sindrome CHOPS: meno di 40 casi diagnosticati nel mondo

Al centro di “Cuori in Campo – Insieme per Mario” c’è il piccolo Mario, 5 anni, concittadino reggino affetto dalla sindrome CHOPS, una patologia genetica rara, multisistemica e del neurosviluppo. I numeri restituiscono immediatamente la straordinarietà della condizione: sono infatti meno di 40 i casi diagnosticati nel mondo, di cui quattro in Italia. È proprio dalla diagnosi di Mario che, nel maggio del 2023, è nata la Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS, indicata come l’unica realtà no-profit al mondo impegnata ad accelerare la ricerca verso una cura per questa sindrome. In poco più di tre anni, la Fondazione ha già destinato oltre 400 mila euro a progetti scientifici, costruendo intorno alla patologia una rete di attenzione e sostegno che punta a favorire nuovi progressi della ricerca. Anche il ricavato della giornata organizzata allo Stadio Granillo sarà destinato a finanziare questo percorso scientifico.

A spiegare il significato profondo dell’iniziativa è Manuela Mallamaci, mamma di Mario e Presidente della Fondazione CHOPS, che rivolge un appello alla città e in particolare al mondo della scuola: “Riempire lo Stadio Granillo non è solo un gesto di solidarietà per il mio Mario. È qualcosa di molto più grande: è dire “Io ci sono” per tutti i bambini che vivono situazioni complesse e per le loro famiglie”. Un messaggio che lega direttamente la partecipazione del pubblico al sostegno alla ricerca e alla speranza delle famiglie. “Esserci significa sostenere la ricerca, la nostra più grande speranza perché un giorno nessun bambino debba più essere “prigioniero” di una sindrome come la CHOPS. Mi rivolgo soprattutto alle scuole: auguro loro di dimostrare, ancora una volta, di essere vere messaggere di inclusione.”

Il sostegno delle istituzioni, del Rotary e dei partner solidali

“Cuori in Campo – Insieme per Mario” si avvale del patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana e può contare sul fondamentale sostegno del Rotary Distretto 2102 Calabria, partner promotore dell’iniziativa. Accanto alle istituzioni e al Rotary, numerose realtà hanno deciso di affiancare la Fondazione contribuendo alla realizzazione dell’evento e condividendone le finalità solidali. I partner indicati sono Fondazione Mediolanum, Canale Group, Capua 1880, Dental Medicine Clinica Astorino, Spi.S.Al., Computer Service S.n.c. di Brancati e Vadalà, Fashion Look di Valentina Ficara, RecAuto di Marco Rechichi, È Decor, Conca D’oro Viaggi, EKO M.R.F., Hotel Medinblu, Mobilya Design, Agenzia Viaggi Simonetta ed Ecorad Studio di Radiologia ed Ecografia. Una rete di sostegno che accompagna il lavoro della Fondazione e contribuisce a trasformare l’evento del Granillo in un appuntamento capace di coinvolgere diverse componenti della comunità reggina.

La cena di beneficenza prima dell’evento e i biglietti da 5 euro

La manifestazione allo stadio sarà anticipata, domenica 25 ottobre, dalla Cena di Beneficenza “Aspettando Cuori in Campo”, organizzata per accogliere le due Nazionali che il giorno successivo si affronteranno al Granillo. Per partecipare alla cena sarà necessaria la prenotazione tramite WhatsApp al numero +39 349 9795502. Per la mattinata del 26 ottobre, invece, è stato fissato un prezzo volutamente accessibile: il biglietto d’ingresso allo stadio costerà 5 euro. L’obiettivo è favorire una partecipazione quanto più ampia possibile, consentendo a famiglie, gruppi e istituti scolastici di organizzarsi per tempo e contribuire attraverso la propria presenza al finanziamento della ricerca sulla sindrome CHOPS.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito della Fondazione CHOPS oppure nei diversi punti vendita fisici individuati in città. Le prevendite sono disponibili presso Bar La Mimosa, Bar Winner, Fashion Look di Valentina Ficara, Tessuti Albanese, Circolo Tennis Polimeni e Nuova Ottica Reggina. L’appuntamento è dunque fissato per lunedì 26 ottobre alle ore 9:00 allo Stadio Oreste Granillo: una mattinata in cui Reggio Calabria sarà chiamata a riempire gli spalti non soltanto per assistere a una partita e a uno spettacolo, ma per trasformare ogni presenza in un contributo concreto alla ricerca scientifica e nella speranza di una cura per Mario e per tutti i bambini e le famiglie che affrontano condizioni rare e complesse.