Reggio Calabria, anche il cantautore S.I.M.O. al Granillo per “Cuori in Campo”: presenterà il nuovo singolo “ARIA”

Ci sarà anche il cantautore reggino S.I.M.O. alla manifestazione benefica “Cuori in Campo – Insieme per Mario”, in programma lunedì 26 ottobre allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. L’artista porterà la propria musica in una giornata che vedrà incontrarsi sport, spettacolo e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sulla sindrome CHOPS e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle malattie rare. La sua partecipazione arricchirà il programma dell’iniziativa con un momento musicale durante il quale presenterà al pubblico “ARIA”, il nuovo singolo pubblicato il 9 ottobre. Un’occasione per contribuire, attraverso la musica, a un appuntamento che mette al centro l’importanza della ricerca e dell’impegno collettivo a sostegno delle persone interessate da patologie rare.

S.I.M.O. presenta “ARIA”, il nuovo singolo uscito il 9 ottobre

Durante la manifestazione al Granillo, S.I.M.O. proporrà “ARIA”, una ballad pop caratterizzata da sonorità fresche e contemporanee e accompagnata dalla chitarra. Il brano nasce da un’esperienza personale vissuta dall’artista durante un periodo di convivenza a Roma, tra i momenti più semplici della quotidianità. Al centro della canzone c’è il legame con una persona che diventa progressivamente essenziale nella propria vita, proprio come l’aria che si respira. Il singolo racconta così una relazione fatta di piccoli gesti, vicinanza e sostegno reciproco, mettendo in musica la capacità di qualcuno di trasmettere serenità, dare forza e rendere più leggere anche le giornate più difficili. Una composizione spontanea e intima, che attraverso un linguaggio pop contemporaneo esprime sentimenti legati all’affetto e all’importanza delle persone che accompagnano il nostro percorso.

Musica e solidarietà al Granillo per sostenere la ricerca sulle malattie rare

La presenza del cantautore reggino si inserisce nel programma di “Cuori in Campo – Insieme per Mario”, manifestazione benefica che si svolgerà lunedì 26 ottobre allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. L’iniziativa unisce sport e spettacolo con una finalità solidale, richiamando l’attenzione sulla necessità di sostenere la ricerca scientifica dedicata alla sindrome CHOPS e di promuovere una maggiore sensibilizzazione sulle malattie rare. La partecipazione di S.I.M.O. aggiungerà un momento artistico alla giornata, contribuendo a coinvolgere il pubblico attraverso il linguaggio della musica. L’esibizione del cantautore rappresenterà anche un’opportunità per presentare il suo nuovo progetto musicale in un contesto dedicato alla condivisione e alla solidarietà, affiancando l’espressione artistica a un’iniziativa di interesse sociale.

L’appuntamento è dunque per lunedì 26 ottobre allo Stadio Oreste Granillo, dove S.I.M.O. sarà tra i protagonisti della manifestazione benefica con la presentazione di “ARIA”. La sua partecipazione contribuirà ad accompagnare una giornata dedicata alla ricerca sulle malattie rare, nella quale sport, musica e spettacolo saranno uniti dall’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e sostenere una causa solidale.