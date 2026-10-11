Reggina-Vibonese, Marchionni: “scontento di prestazione e risultato, siamo stati confusionari”

“Sono scontento sia della prestazione che del risultato. Avevamo preparato la partita sapendo come mettere in difficoltà la Vibonese, ma non siamo stati bravi all’inizio. Ogni tanto riuscivamo a recuperare i palloni, ma a differenza di altre volte cercavamo la profondità. Questo mi fa arrabbiare. Però ci sta: a volte si vincono i campionati anche quando si cresce e si fanno questi tipi di partite. Scorie a livello mentale dopo le due sconfitte? Secondo me no. Le prime 5 partite a livello fisico sono state dispendiose e quindi magari si era abituati a vedere certe cose. Però abbiamo affrontato Trapani, Igea Virtus in casa ora la seconda, la Vibonese, squadre toste e che sanno giocare a calcio. Però, esclusi i primi 5 minuti dei due tempi, non ho visto supremazia e occasioni da gol. Forse avevamo sofferto più l’Igea in campionato”. Così il tecnico amaranto Marco Marchionni al termine della sfida Reggina-Vibonese, pareggiata per 1-1.

“Siamo stati un po’ confusionari, non riuscivamo a fare due-tre passaggi per liberare lo spazio. Oggi pensiamo più a giocare in profondità che a ragionare. A me dà fastidio che gli ultimi venti minuti abbiamo giocato con 4-5 attaccanti senza mai tirare in porta. Ho visto che alla fine non riuscivamo più a tenere il campo, quindi inserire i tre attaccanti potesse metterli in difficoltà. L’espulsione ci ha aiutato, è vero, ma il rischio vale, perché potevamo sfruttare una ripartenza. Secondo me abbiamo perso il campo, non riuscivamo ad andare da una parte all’altra del campo. Mi fa arrabbiare che abbiamo perso terreno, più oggi e a Capaci che a Barcellona. La sostituzione Lancini-Girasole? Ho visto Edoardo in difficoltà nel mandare avanti il pallone, Rosario aveva queste caratteristiche” ha aggiunto.

In sala stampa anche Matteo Rossetti: “io un po’ lento oggi? Fisicamente mi sento bene, sicuramente non possiamo essere contenti in generale perché abbiamo l’obbligo e l’obiettivo di vincere le partite. Rivedrò la partita per capire il tipo di lettura da dare. Di certo è mancata qualcosa, perché abbiamo avuto delle difficoltà, ma cercheremo di capirlo”.