Reggina-Vibonese, è già attiva la prevendita: si attende una nuova e grande risposta dal Granillo | INFO e PREZZI

In attesa della sfida di domenica pomeriggio alle ore 15.30 in casa del Trapani, seppur a Capaci (Palermo), e a porte chiuse, la Reggina ha già ufficializzato l’apertura della prevendita per la partita della domenica successiva, al Granillo contro la Vibonese, squadra tra le più in forma del girone I di Serie D. La società amaranto si attende una nuova e grande risposta dal pubblico dopo i 7 mila della gara contro l’Igea Virtus. Dopo il cinque su cinque in questo avvio, e con l’obiettivo di replicare con un altro successo contro il Trapani, il club percepisce un entusiasmo sempre più crescente, ovviamente, soprattutto per via dei risultati e delle prestazioni.

“AS Reggina 1914 – si legge – comunica che a partire da oggi, venerdì 2 ottobre, è attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Vibonese, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la settima giornata di andata del girone I di serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio”.

Prezzi e modalità

Questi i prezzi e di seguito tutte le altre informazioni

I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo. Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.

MODALITA’ DI ACQUISTO

– Presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi 505.

Orari Store Ufficiale

Da venerdì 2 ottobre a sabato 3 ottobre: mattina dalle 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 (domenica 4 ottobre chiuso).

Lunedì 5 ottobre: mattina chiuso, pomeriggio dalle 16:300 alle 19:30.

Da martedì 6 ottobre a sabato 10 ottobre: mattina dalle 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.

Domenica 11 ottobre: mattina dalle 10:00 alle 13:00.

– Online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Riguardo questi ultimi, segnaliamo BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 268(da lunedì al sabato orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00).