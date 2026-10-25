Reggina-Ragusa, tutto pronto per l’apertura della prevendita: info e prezzi del match del Granillo

In una nota ufficiale, la Reggina comunica che “a partire dalle ore 16.30 di domani, lunedì 26 ottobre, sarà attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Ragusa, in programma domenica 1 novembre alle ore 14:30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la decima di andata del girone I di serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio”. Com’è noto, oggi il club amaranto non giocherà: il match di Favara è stato rinviato per motivi di ordine pubblico, a causa della concomitanza con la fiera d’ottobre che si terrà nella città siciliana. La gara verrà recuperata mercoledì 28 ottobre alle ore 14.30 e dopo pochi giorni sarà di nuovo partita, in casa, a due settimane dal pari interno contro la Vibonese.

Questi i prezzi della sfida.

I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo.

Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.

MODALITA’ DI ACQUISTO