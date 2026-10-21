Serie D, è arrivata la decisione su Castrumfavara-Reggina: match rinviato, la data in cui si recupererà

Alla fine Castrumfavara-Reggina è stata rinviata. Dopo la decisione dell’Osservatorio, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso per il posticipo del match, per motivi di ordine pubblico, a causa della Fiera d’Ottobre che si terrà a Favara nel prossimo weekend. La Reggina aveva proposto di giocare in altra sede, o in alternativa a porte chiuse, non trovando però d’accordo il club di casa. Così, la decisione è stata assunta dalla Lega: match rinviato e posticipato a mercoledì 28 ottobre alle ore 14.30.

“Su disposizione della Prefettura di Agrigento, per motivi di ordine pubblico la gara Castrumfavara-Reggina in programma domenica 25 ottobre 2026 alle ore 14.30 è stata posticipata dal Dipartimento Interregionale della Lega a mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 14.30. A giorni sarà aperta la vendita online per i vari settori”. E’ quanto si legge nella nota del club di casa.