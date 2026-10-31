Reggina-Ragusa, i convocati di Marchionni: non recupera nessuno rispetto a Favara

Sono 23 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Ragusa, gara valida per la decima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 1 novembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, con calcio d’inizio alle ore 14:30. Non recupera nessuno dei giocatori già out a Favara. Oltre ai già noti Pellicanò e Palmieri, restano fuori i vari Macrì, Jallow, Fazio e Reis, quest’ultimo che comunque dovrà scontare due turni di squalifica per via del caso Messina. Confermata la chiamata per il 2009 Fazio davanti, visti gli uomini contati.

Questi i convocati.